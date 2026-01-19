少女遭載到山區襲胸、強吻！惡狼竟是姨媽交往10年男友

少女遭姨媽男友強制猥褻。（示意圖／翻攝自pexels）





屏東一名少女小琳（化名）前年返鄉探望外婆時，原本只是前往部落雜貨店購物，卻遭姨媽男友大強（化名）騎機車載往偏僻山區，無視她明確拒絕，強制猥褻長達10多分鐘，如今判決出爐。

根據判決書，2024年間小琳回到外婆家居住，當天由姨媽的男友大強騎車載她外出購物，卻在途中臨時變更路線，將人載往偏僻山區，對小琳襲胸、強吻。

過程中，小琳多次表達抗拒、要求停止，並用力推開大強，但大強仍強行對她進行猥褻，時間長達10多分鐘，對小琳身心造成嚴重傷害。

熟人犯案！認識10年卻伸狼爪

案發後，小琳家屬報警處理，大強到案後坦承犯行，並供稱自己與小琳一家是左右鄰居，與小琳的姨媽交往約10年，也清楚知道小琳年齡，卻仍對她伸出狼爪。

法院審酌，大強明知被害人為未滿14歲的未成年人，仍為滿足一己性慾而趁機犯案，情節重大，雖坦承犯行但未獲小琳原諒。法院審理後，認定其犯行明確，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判處有期徒刑3年4個月，全案仍可上訴。

