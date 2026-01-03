少女遭鎖定性侵！他痛心：社安網「資料池」反淪加害者犯罪工具

【記者林欣恬／綜合報導】高雄市政府衛生局心理衛生中心前執行秘書何建忠，遭控在任職期間濫用職權，透過社會安全網系統取得受監管的弱勢少女名單，誘騙並性侵一名16歲少女。高雄地檢署偵結後，依妨害性自主等罪嫌，向法院求處有期徒刑10年6個月，高雄地方法院日前裁定以20萬元交保，並限制住居及出境、出海8個月。對此，國民黨立委羅智強今(3)日上午在臉書發文痛批，該案不僅是個別犯罪，更凸顯整體社會安全網制度的嚴重漏洞。

羅智強直言，本該接住最弱勢族群的社會安全網，反而變成加害者的工具，「人民還該如何相信這個制度？」認為政府必須對整體社安制度進行總體檢，包括從中央到地方的資料管理權責不清、社安制度漏洞不斷、弱勢保護機制失靈，都應找出問題、並尋求解方。

羅智強指出，何建忠身為中央與地方認可的「績優督導」，在社安網中屬主管級角色，原本職責正是保護高風險個案與弱勢族群，卻反將精神照護查詢系統當作「資料池」，鎖定受害對象下手，在將少女約出後，「不顧哭嚎反抗」性侵、事後還硬塞錢，意圖將強暴偽裝成性交易。

他強調，政府對此案不能只是兩手一攤，在憾事發生後，官員僅一句「交由司法處理」輕易帶過。加害人當然必須依法從嚴究辦，但更令人憂心的是，這起事件是否僅被視為單一個案，未能觸及制度性問題。

羅智強也提及，前總統蔡英文執政期間多次強調「社會安全網」，賴清德總統競選時也曾提出「社會安全網2.0」，但近年重大案件層出不窮，政府是否應反省「補破網」的政策是否流於口號，是否該調整改革方向？

他進一步要求賴清德總統與行政院，應重新檢視社安網對待高風險與弱勢案件的處理機制，藉由該案檢討中央督導為何失靈並提出說明，衛福部也應檢討是否有定期稽核各縣市社安網系統的查詢紀錄，對於異常查詢是否有警示機制等。

羅智強指出，地方政府身為制度執行端，更無法卸責，應全面清查個資使用與權限管理狀況，並釐清是否還有其他潛在受害案件。

羅智強強調，社會安全網的價值，在於國家能在人民最無助的時候「擋在前面」，而非因制度不全或疏忽，變相「允許犯罪發生」。他表示，將在立法院持續索資、追蹤並監督社安網的實際運作，要求政府正視結構性問題，否則即便不斷推出3.0、4.0「補破網」版本，也是於事無補。

