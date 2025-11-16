少女遭4男綁架餵藥！輪流侵犯9小時後丟包 主嫌落網

一名少女疑遭卡車司機設局集體侵犯。（示意圖／pexels）





印度疑又發生集體侵犯事件。哈里亞納邦的法里達巴德市，有一名15歲少女10月底在當地一處市場被綁架，被餵下不明藥品後遭多人輪流侵犯，約一週內警方逮捕一名22歲主要嫌疑人，還有至少4名疑似涉案的青少年正被追緝中，受害少女則還在康復過程中，尚無法做筆錄。

事件發生在10月26日，少女在晚間7點左右出門去市場，卻遲遲未歸，家人著急報警但一直未能找到，隔天清晨4點30分左右少女自行返家。幾天後當地警方逮捕一名22歲的卡車司機，少女與父親兩個月前曾經搭乘過這名司機駕駛的卡車，當時司機向少女交換了電話和IG帳號。

警方初步調查，全案共有至少4名青年涉案並預謀犯案，卡車司機先是透過電話將少女約出，和同夥強餵少女不明藥物，輪流性侵得逞。

被捕的卡車司機案發當天晚間先跟兩名青少年從馬圖拉抵達法里達巴德，此前被捕的司機曾與少女通過電話，被懷疑是卡車司機預謀犯案後將少女約出。卡車司機則供稱，全案都是他一人所為，他在傍晚時分於市場接到受害少女後，沿途送下同伴，隨即駕車前往布林達班，之後返回法里達巴德途中，他於車內侵犯少女，並於隔日凌晨3時至3時30分左右將少女棄置於她的住家附近。由於受害少女目前還沒辦法做筆錄，雙方的供詞還有待少女康復後，才能錄口供進行比對。

