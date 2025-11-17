少女遭6惡狼性侵！3年前噩夢重演...遭侵犯懷孕逼吃墮胎藥

印度北方邦（Uttar Pradesh）於今（2025）年6月間發生了一起令人震驚的強制性侵事件。（示意圖／翻攝自pexels）





印度北方邦（Uttar Pradesh）於今（2025）年6月間發生了一起震驚社會的性侵案。受害少女在3年前被性侵懷孕，不僅被對方大嫂逼吃墮胎藥，3年來更不斷被加害者騷擾、勒索。這群惡狼還不放過她，今年6月再找來同夥，共6人集體性侵少女。直到11月13日左右，少女不顧警員攔阻，勇敢向副巡察總長（DIG）告發惡狼們的所作所為，事件才得以曝光，同時也引起人們的熱烈討論。

根據印度媒體《India Today》、《Khabar India TV》報導，此起惡劣至極的事件發生於今年的6月3日，一名來自庫爾賈鄉（Khurja tehsil）的未成年少女原本在家中休息，怎料在隔日一早，家人遲遲未見少女的蹤影，直到6月5日的深夜，她才匆忙逃回家中。在家人一再追問下，那段深藏在少女心底的恐怖經歷終於曝光。

少女向家人坦言，這並非她第一次「失蹤」，事實上，她曾被人擄走並遭強迫性侵。身為加害人之一的A早在3年前左右，就把少女帶至另一名加害者B的家中強制發生性行為，還拍下2人的影片作為要脅，讓她在這幾年間，一直飽受極大的心理壓力。更離譜的是，少女在被性侵到懷孕時，A的大嫂還威脅她吃下墮胎藥，但仍始終毫無作為，也不願報警處理。

在事發當日深夜左右，B又以持有影片為由，逼迫少女出來見面，更誇張的是，他還夥同另外4人輪流性侵，後來還將少女丟在火車站，讓她自行回家。沒想到就在少女回到住處附近後，又被B和另外2名加害者蒙眼綁架，直到5日午夜才得以逃回家，經家人詢問後，少女決定報案，並希望能藉由警方的協助，將6名加害者繩之以法。

少女報案後，當地警方卻遲遲未採取行動，態度消極。約5個月後，副巡查總長奈塔尼（Kalanidhi Naithani）到庫爾賈警察局視察。在準備離開時，少女不顧前方警員阻攔，奮力衝向奈塔尼，向他伸冤，並懇請警方嚴格徹查此案。後續，當地警方已將4名嫌犯羈押，並成立專案小組加強搜索行動，以追捕另外2名在逃嫌犯；庫爾賈警察局長則因怠忽職責，被暫停職務並接受調查。

