少女開刀完被「婦人逼讓座」 母親崩潰：穿泳衣才行？
生活中心／王靖慈報導
搭捷運本來是件小事，卻讓一名13歲少女差點委屈到哭。一為媽媽近日稱自己女兒剛動完脊椎手術，背上還有30公分傷口，甚至下週要穿背架衣，也得揹著8至9公斤的書包上下課。沒想到放學搭捷運時，一位長輩看到她坐著，就直接要求她起來讓座，讓媽媽發怒的問：「以後要穿泳衣出門嗎？」
原PO稱自己13歲的女兒只是坐在一般座位，不是優先席，但還是被要求讓座。（示意圖，與本事件無關／民視新聞資料照）
24日這位媽媽在臉書粉專「我是蘆洲人LoveLuzhou」分享整個過程。她表示，當時女兒只是坐在一般座位，不是優先席，但捷運上一位太太卻開口說要她把座位讓給一名高大的爸爸和他的小孩。只因女孩外表看起來沒什麼問題，那位太太就認定她應該要站起來。媽媽也稱自己女兒當下被周圍盯著看，壓力巨大，只好站起來讓位。
媽媽無奈的說：「我的女兒脊椎剛開完刀幾個月，背上有一條30幾公分的刀痕，下週還要穿上一件背架衣在身上。」並表示自己女兒書包至少也有8-9kg，讓她相當心疼的說：「我知道您很有愛心，我們也懂、孩子也有教，要讓給比你更需要的人，但是⋯目前我們也需要啊！」甚至用一句話反擊：「是以後要穿泳衣出門嗎？」呼籲大家別用自己的眼睛判斷他人的「需要」，因為有些痛並不會只在表面呈現。
部分網友認為要教導孩子「說不」的觀念，勇敢拒絕。（圖／翻攝自「我是蘆洲人 LoveLuzhou」臉書粉專）
貼文一出後，立刻引起網友們討論，有網友痛批：「高大的爸爸跟那位自以為正義的太太都很搞笑。我自己以前帶小小孩出門，如果不是本人主動讓座，我寧可讓小孩靠牆站著，絕對不會去坐這種被要求禮讓的座位。更何況還是普通座，那個太太很敢犧牲別人成全自己的清高，那個爸爸也很好意思坐下去」，也有人表示：「我覺得要教小孩勇敢表達意見，說：No」、「真的很難防止這種自以為的友愛人士，只能多鼓勵小孩勇敢說出來」。甚至有其他家長分享類似的經驗。並表示自己的2個孩子一個換過髖關節、一個開過脊柱裂手術，外表看起來正常，但在捷運上也常被要求讓座，「還好我在旁邊，我很大聲的對孩子說我們剛開完刀坐著沒關係」，而此事件也讓網友紛紛感到難過，希望以後類似狀況能減少。
原文出處：13歲少女背後30cm刀痕搭捷運「被逼讓座」！母親不忍怒嗆：要穿泳衣出門嗎？
