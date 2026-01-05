少女離家失聯，臺西警積極協尋助平安返家。（記者劉春生攝）

日前家住斗六市的民眾向警方報案，稱與女兒意見不合，女兒負氣離家不知去向，家人隨即外出四處尋找未果，因擔憂其人身安全，遂向警方請求協助。

警方查詢相關資料得知，少女搭車至臺西分局崙豐地區散心，因該所鄰近海邊，警方擔心發生意外，故立即啟動協尋機制，在第一時間查詢少女下車地點釐清後續動向，並同步派遣警員張玟淇前往其可能行經路線及常出入場所進行查找，以擴大搜尋範圍。

警方持續追查，在晚間成功與少女取得聯繫，少女情緒激動不願與家人聯繫，員警耐心安撫與勸說少女逐漸卸下心防，同意由警方引導前往派出所等待家屬前來派出所會合。家屬到場後確認少女平安無恙，對警方及時協尋並耐心勸導表達由衷感謝。家屬表示，幸好有警方即時伸出援手，積極協助聯繫與關懷，才能避免發生憾事，對警方的用心與付出深表感動與感謝。

臺西警分局呼籲，親子溝通過程中如遇衝突，應儘量保持冷靜與理性，避免情緒性行為造成誤會或危險。若發現家人失聯或疑似有安全疑慮情形，請立即通報警方，警方將迅速啟動協尋作業，共同守護家庭與社會安全。