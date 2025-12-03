少女「野球拳」脫到一件不剩！2惡性少年「相揪性侵」家長說這話更可惡

社會中心／洪正達報導

新北少女萱萱（化名）與廖姓、楊姓少年認識已久，沒想到2023年3月某日凌晨往另名友人住處和廖姓少年玩起「野球拳」，後來萱萱已脫到全裸，後續廖、楊2人見狀獸性一來，對著萱萱輪流性侵，事後萱萱的父親聞訊後當場崩潰提告，但2少年家長卻異口同聲「拿1萬和解」，案經法院審理後，判決2少年要進入感化院，其監護人各須連帶賠償50萬元，全案可上訴。

判決指出，萱萱於2023年3月27日凌晨，在廖姓少年邀約下，前往另名友人家喝酒，並玩起「野球拳」，也就是猜拳輸的人要喝酒或脫衣，後來楊姓少年也來到該處，看到萱萱已輸到全身脫光，僅蓋了一件棉被，於是獸性一來後就與廖男輪流性侵，事後萱萱的父親帶著她向警方報案提告，案經少年法院審理後，2人都要進入感化院接收感化教育。

此外，萱萱的父親也對2名少年及家長提告並分別求償100萬元，但廖男家長卻辯稱，當下是萱萱自己想加入那個遊戲，不是孩子對她說的，小孩縱然不對，但明顯萱萱也應負過失責任，他最多拿出1萬和解；至於楊男的家屬也說自己已盡到監督責任，最多也就拿出1萬元賠償。

但法官認為，2人的行為已造人萱萱身心嚴重傷害，且少年家長在庭審時，無法舉證如何「已盡到監督義務」，也要負賠償責任，因此2家各判賠50萬元，總賠償金額共100萬元，全案可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

不良行為，請勿模仿！

