少女18歲「骨癌截肢」遭父母拋棄 自力更生5年喊：我不苦

大陸中心／倪譽瑋報導

中國女子夏夏在18歲罹患骨癌後，歷經截肢等大手術，過程中父母從未給予援助。（圖／翻攝自抖音）

不放棄希望！中國23歲網紅夏夏，在18歲時罹患骨癌（骨肉瘤）送醫後截掉右腿保命，但那時父母認為她已是家裡的累贅，從探病不來到直接失聯，之後的日子夏夏吃飯、賺錢，甚至簽手術協議都得自己來，2025年時她拍片自嘲「一隻腳跳了5年多」，但這些日子中一直有善心人士協助、讓生活得以撐住，她為此感謝「我不覺得自己苦，因為有好多人對我的愛」。

18歲考大學前罹患骨癌 中國少女截肢保命

綜合《陝視新聞》等陸媒報導，來自中國安徽的夏夏，在18歲準備考大學時右腿經常劇痛，身體出現持續的異狀，有時甚至痛到走不動路，最後在數學考試中當場暈倒。送醫檢查後確認罹患骨肉瘤，由於癌症擴散了，夏夏在2019年至2021年間，進行了右腿截肢、肺部切除等6次大型手術以保住性命。

對於截掉右腿，夏夏曾平靜地表示「一條腿換一條命很值。」然而父母對於歷經苦難的她，態度卻很是冷漠，夏夏透露，爸爸在她生病後從未來探望，媽媽甚至說她是「家裡的累贅」，自己生病一年後就被斷絕聯繫，6次手術同意書都得自己簽，義肢也靠自行擺攤、賣手工藝品存錢買。

夏夏透露，與父母漸行漸遠後，醫藥費、生活大小事都得靠自己處理。（圖／翻攝自抖音）

網路曝光獲協助 夏夏不依賴父母生存至今

夏夏堅強的身影被目擊者拍下後PO網，讓她受到大量媒體和網友的關注，個人也開始做起電商「帶貨」以便在沒有父母的支援下自力更生，獲得不少善心人士的援助，自2023年8月以來，夏夏再完成了10次化療及2次手術。

然而在2026年初，夏夏被診斷出癌細胞轉移至肋骨與胸膜，又得面對新的化療、標靶治療，但她不放棄希望，目前人在上海瑞金醫院評估治療方案。對於新挑戰，夏夏將社群平台年齡欄填為100歲，象徵「向命運借時間」，許多網友為她送上祝福，夏夏也回應「我非常感謝社會的關愛、感謝大家對我的幫助及支持。」

夏夏感謝一路上眾多善心人士的幫助，有大家在自己不辛苦。（圖／翻攝自抖音）

