少婦在倉庫遭色老闆藉機猥褻 暴瘦20公斤

[NOWnews今日新聞] 台中市一家企業社老闆見新任職之女雇員柔弱可欺，竟於女雇員上班第一天就伸出「狼爪」，於倉庫及辨公室內趁機觸摸其臀部、大腿內側、胸部，隔天更得寸進尺撫摸女雇員陰部、抓女雇員的手隔著褲子摸生殖器。女雇員精神崩潰辭職暴瘦20公斤並接受身心科治療。色老闆遭警方移送法辦，法官判其強制猥褻罪1年6月徒刑，民事損害賠償40萬元。色老闆竟不服提出上訴，台中地院本（12）月16日將其上訴駁回。

女雇員泣訴她上班第一天即遭到色老闆企圖染指，老闆藉機在倉庫內碰觸她的臀部、大腿內側、胸部，之後幾天變本加厲，隔著衣褲以手搓揉及撫摸她胸部、陰部。第5天，她不堪連日遭老闆蹂躪，鼓起勇氣提出辭職，老闆竟一不作二不休，對她強行擁抱，隔著衣褲以手撫摸她胸部、陰部，再將手伸進她內衣觸摸其胸部，又抓她的手隔著褲子摸老闆的生殖器，性騷擾及強制猥褻得逞。

女雇員辭職後暴瘦20公斤，身心科醫師診斷為重度憂鬱，疑似罹「創傷後壓力症候群」，台中地院刑事庭審理時，女雇員憶及色老闆如何對其猥褻之過程時，仍情緒激動、哭泣，多次要求需時間平復、休息。言詞辯論時痛苦透露「伊今天雖然從家裡到法院僅15分鐘，但是伊是歷經千辛萬苦才來」、「快2年了，伊都不知道伊是怎麼度過的，這傷痕是跟著伊一輩子的」等語。

色老闆多次否認犯行，但女雇員穿著之短袖上衣送鑑後，胸前微物檢出一男性Y染色體DNA-STR型別，與色老闆型別相符。台中地院審理後依刑法強制猥褻罪判決色老闆1年6月徒刑，民事部份應賠償40萬元。色老闆竟對判決不服，提起上訴，法官本（12）月16日將其駁回。

