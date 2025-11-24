少婦愛上小孩的老師 瘋狂傳訊示愛「我還是很緊實」 11

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

苗栗一名少婦綺夢（化名）因為小孩上國小的緣故，因此認識小孩學校一名男老師湯姆（化名），久而久之，綺夢竟對湯姆產生愛意，頻頻傳訊、打電話給對方，還表示「你讓我有慾望，幻想你很多次」、「我是剖腹產，陰道還是很緊實。」湯姆不堪騷擾，無奈將綺夢告上法院，全案經苗栗地院審理後，法官依跟蹤騷擾罪，判處綺夢拘役30日，可易科罰金3萬元，全案可上訴。

判決指出，綺夢的小孩就讀苗栗某國小，也因為經常到校接送小孩，進而認識在該國小任教的老師湯姆，不知不覺中，也對他產生愛意。2024年4月間起，綺夢以電話、臉書等多次傳訊湯姆「你讓我有慾望，這4個多月來幻想你很多次」、「前任都說我的胸部很大，我的敏感帶也是在我的胸部」、「我是剖腹產，陰道還是很緊實」、「我要讓你舒服的叫出聲音來」等。

湯姆不堪騷擾，無奈前往警局報案，警方也以書面告誡綺夢不得如此，結果綺夢在同年9月再度多次傳送騷擾訊息，湯姆忍無可忍，一狀將綺夢告上法院。

綺夢在警詢和偵查時皆坦承訊息都是她所傳送，但辯稱手機很舊，她把訊息存在草稿夾，是接到警察通知才知道誤送出去，還說這些都是在記錄心情；而檢方認為綺夢知道自己被封鎖後，仍以其他手機門號、帳號持續騷擾湯姆，仍依違反《跟蹤騷擾防治法》將她起訴。

法官審理時認為，綺夢已是成年人，卻不理性處理己身私慾，還持續傳訊、打電話騷擾湯姆，讓湯姆惶恐度日，綺夢犯後雖然坦承犯行，但迄今未和湯姆和解，審酌綺夢無前科、經濟小康等，依跟蹤騷擾罪，判處拘役30日，可易科罰金3萬元，全案可上訴。

