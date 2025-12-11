少婦罹瘤切除後意外懷孕 中榮團隊助她重建乳房迎接新生命

台中榮總醫療團隊共同照護陳小姐於孕期切除乳房葉狀瘤、重建並順利產子，今天為她慶生。 圖：台中榮總/提供

[Newtalk新聞] 台中25歲陳姓少婦去年確診乳房葉狀瘤，在台中榮總切除後又意外發現懷孕，她擔心小孩長大問她「媽媽你的胸部為什麼跟別人不一樣」，她在整形外科呂俊德主任、婦女醫學部林俐伶醫師合作下，於懷孕8週時接受8小時的自體腹部皮瓣重建乳房手術，並順利於去年11月迎接兒子出生，開心投入育兒生活。

台中榮總醫療團隊共同照護陳小姐於孕期切除乳房葉狀瘤、重建並順利產子，今（11）日在院院內為媽詭慶生，並且發布此一成功的案例。

陳小姐說，由於目前健保未給付乳房重建，她很幸運獲外公、媽媽和丈夫支持進行手術，術後家人稱讚她的胸部與之前一樣，若不是有疤痕幾乎看不出來，讓她保有完整的身體意象，不留遺憾。她也提醒女性民眾每月自我檢查乳房的重要性，發現異狀即時就醫。

整形外科呂俊德主任指出，由於乳房篩檢及自我乳房檢查觀念普及，近年乳癌發生年齡有年輕化趨勢，加上女性自我意識抬頭，對於因病切除乳房後的重建需求增加。國際文獻研究顯示，重建乳房有助於病人提高自信心、降低焦慮的心理治療效果。臺中榮總整形外科統計，因病切除再重建乳房的病人從未滿24歲到71歲都有，2024年乳房重建手術達90例，比2020年成長近3倍，2025年可望達百例。

呂俊德解釋，傳統重建只有植入物義乳，近年來由於醫療技術進步，發展出利用自體組織移植來進行乳房重建，即利用自己的身體組織重建一個觸感較柔軟、外型較自然且可終身使用的乳房，但手術困難度較植入物重建來得複雜。兩者各有優缺點，如原本身材偏瘦者不適用自體脂肪重建；身材豐腴者則不建議以植入物重建義乳。不論採哪一種方式都需要醫師與病人充分溝通，根據個人病況和期望，決定重建的方式。

呂俊德醫師說，陳小姐切除腫瘤後、在重建手術前意外發現懷孕，決定在初期孕期即進行重建手術，整形外科會診婦女醫學部協助評估，並密切追蹤病人和胎兒的狀況。

婦女醫學部林俐伶醫師表示，陳小姐於孕中期發現子宮頸閉鎖不全情形，排除感染及其他早產症狀後，進行了緊急子宮頸環紮手術，也做足早產準備，隨後於34週早產，母胎平安。目前文獻上僅有少數個案報告，皆無出現早產的情形，早產本身可能與陳小姐患有糖尿病等其他因素相關，也提醒了跨團隊的專業諮詢及共同照護的重要性。

陳小姐指出，原以為單純的乳房腫瘤治療，在寶寶意外報到下，變成治療、重建、生產等複雜狀況，還好台中榮總團隊有乳房外科、整形外科、婦產科和新生兒醫療團隊全力照顧，讓自己無後顧之憂，不會顧此失彼，能治療乳房腫瘤、重建乳房，以完整的狀態生產迎接兒子，感謝醫療團隊。

