少婦罹瘤切除後意外懷孕 中榮團隊助她重建乳房迎接新生命
[Newtalk新聞] 台中25歲陳姓少婦去年確診乳房葉狀瘤，在台中榮總切除後又意外發現懷孕，她擔心小孩長大問她「媽媽你的胸部為什麼跟別人不一樣」，她在整形外科呂俊德主任、婦女醫學部林俐伶醫師合作下，於懷孕8週時接受8小時的自體腹部皮瓣重建乳房手術，並順利於去年11月迎接兒子出生，開心投入育兒生活。
台中榮總醫療團隊共同照護陳小姐於孕期切除乳房葉狀瘤、重建並順利產子，今（11）日在院院內為媽詭慶生，並且發布此一成功的案例。
陳小姐說，由於目前健保未給付乳房重建，她很幸運獲外公、媽媽和丈夫支持進行手術，術後家人稱讚她的胸部與之前一樣，若不是有疤痕幾乎看不出來，讓她保有完整的身體意象，不留遺憾。她也提醒女性民眾每月自我檢查乳房的重要性，發現異狀即時就醫。
整形外科呂俊德主任指出，由於乳房篩檢及自我乳房檢查觀念普及，近年乳癌發生年齡有年輕化趨勢，加上女性自我意識抬頭，對於因病切除乳房後的重建需求增加。國際文獻研究顯示，重建乳房有助於病人提高自信心、降低焦慮的心理治療效果。臺中榮總整形外科統計，因病切除再重建乳房的病人從未滿24歲到71歲都有，2024年乳房重建手術達90例，比2020年成長近3倍，2025年可望達百例。
呂俊德解釋，傳統重建只有植入物義乳，近年來由於醫療技術進步，發展出利用自體組織移植來進行乳房重建，即利用自己的身體組織重建一個觸感較柔軟、外型較自然且可終身使用的乳房，但手術困難度較植入物重建來得複雜。兩者各有優缺點，如原本身材偏瘦者不適用自體脂肪重建；身材豐腴者則不建議以植入物重建義乳。不論採哪一種方式都需要醫師與病人充分溝通，根據個人病況和期望，決定重建的方式。
呂俊德醫師說，陳小姐切除腫瘤後、在重建手術前意外發現懷孕，決定在初期孕期即進行重建手術，整形外科會診婦女醫學部協助評估，並密切追蹤病人和胎兒的狀況。
婦女醫學部林俐伶醫師表示，陳小姐於孕中期發現子宮頸閉鎖不全情形，排除感染及其他早產症狀後，進行了緊急子宮頸環紮手術，也做足早產準備，隨後於34週早產，母胎平安。目前文獻上僅有少數個案報告，皆無出現早產的情形，早產本身可能與陳小姐患有糖尿病等其他因素相關，也提醒了跨團隊的專業諮詢及共同照護的重要性。
陳小姐指出，原以為單純的乳房腫瘤治療，在寶寶意外報到下，變成治療、重建、生產等複雜狀況，還好台中榮總團隊有乳房外科、整形外科、婦產科和新生兒醫療團隊全力照顧，讓自己無後顧之憂，不會顧此失彼，能治療乳房腫瘤、重建乳房，以完整的狀態生產迎接兒子，感謝醫療團隊。
更多Newtalk新聞報導
藍營基層串連不辦初選直接徵召 江啟臣老神在在訪問新加坡
爆裝修公司5.9億炸彈要從印度採購 馬文君：不用懷疑、就是「巴西進口蛋」翻版
其他人也在看
有性生活的人注意！男人感染HPV後，身體有「2個訊號」，一眼就能看出來
50歲的李先生（化名）日前晨起運動時，意外發現私密處皮膚多了幾個淡粉色小疙瘩。起初他以為只是汗疹，並未多加留意。但幾天後，異常搔癢與異味反覆出現，他終於決定就醫。檢查結果讓他吃了一驚：醫生告訴他，這正是男性感染HPV（人類乳突病毒）的典型早期訊號。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 16
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
他沒碰甜食竟糖尿病！醫揪「1食物」是禍首：還致癌、害心梗、腎衰竭
正確飲食攸關健康。一名血糖控制良好的患者，近來回診時，糖化血色素突然從6.2%飆到7.2%，已達糖尿病程度，但患者未碰零食、含糖飲料等，細問後得知，患者近來吃了很多滷牛肉。醫師林邵臻表示，傳統滷汁常加入冰糖等，致滷製品含有較多糖分，常吃會致胰島素阻抗惡化。此外，滷製過程也會產生不健康的化合物，引發三高且傷害腎、心血管。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
賴佩霞女婿「先天性心臟病」逝！醫：「1類人」風險高6倍
賴佩霞11月30日舉辦首場個人演唱會，未料隔天得知，小女兒的丈夫Kevin因先天性心臟病病逝，賴佩霞也立即飛美，陪伴小女兒度過艱難時刻。醫師表示，先天性心臟病的發生約每千個出生新生兒中就有6~10個，病因至今不明，第一胎患有先天性心臟病時，第二胎先天性心臟病的機會增至2~6倍。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
早餐吃饅頭、包子胖又傷血糖？營養師曝「先吃這個」差很多 這1時段吃最剛好
有許多是要控制血糖或是體重控制的族群，時常會問營養師：「早餐我可不可以吃饅頭、包子？」營養師林俐岑說，這其實是一個很好的問題，當然可以吃，但怎麼吃就非常重要，可以從「吃的方式」和「搭配的內容」兩方面做調整，並分享幾個小技巧。 1、選擇種類與份量．優先挑全麥、雜糧饅頭：含較多纖維，消化速度慢，血糖上升較緩和。．控制份量：外面市售一顆山東大饅頭一顆白饅頭，醣量約等同 1 碗飯（4份主食），建議半顆為宜，並搭配其他食材。 2、吃的順序．先吃蔬菜、蛋白質，再吃澱粉：先讓纖維與蛋白質打底，能延緩澱粉消化吸收，降低血糖波動。．慢慢咀嚼：細嚼慢嚥可延長消化時間，避免血糖快速升高。 3、食材搭配．搭配蛋白質食物：如水煮蛋（茶葉蛋）、無糖豆漿、豆干、毛豆雞肉，能增加飽足感並延緩血糖上升。．搭配蔬菜或沙拉：膳食纖維能有效延緩血糖上升，避免單吃澱粉食物。．搭配健康油脂：如苦茶油、橄欖油或無調味堅果，可幫助穩定血糖。 4、避免常見地雷．少喝含糖飲料或甜豆漿：饅頭、包子本身就是澱粉，再加含糖飲料，血糖負擔大，所以記得不選米漿、含糖奶茶等．避免油煎包子類：油炸不但增加熱量，還會造成血糖與血脂的雙重負擔。 5、實用常春月刊 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 14
台中25歲女罹罕見乳癌「2週長大1罩杯」 切除後意外懷孕 為兒重建義乳
台中一名25歲陳小姐，去年初摸到右側乳房有硬塊，，以為是生理週期的正常腫脹，結果2週內腫塊快速成長甚至大了將近一個罩杯，前往台中榮總就診安排切片檢查，確診為乳房葉狀瘤，因腫瘤已約9公分大，醫師建議右乳房須全切除。沒想到手術切除傲人的乳房後，竟又意外發現懷孕，為了孩子她決定在懷孕8週時接受8小時的自體腹部皮瓣重建乳房手術，順利於去年11月迎接兒子出生，開心投入育兒生活。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
白蘿蔔營養超強！營養師揭「7大功效」：防便祕、降血壓還穩血糖 但2種人少吃為妙
白蘿蔔有「平民人參」的美譽，而且營養高熱量低，適量吃也不怕囤積多餘的熱量，很適合連續假期聚餐吃多了，煮些白蘿蔔雞湯來喝。現在雖然一年四季都可以吃到白蘿蔔，但其盛產期在11月至隔年3月。 白蘿蔔熱量低、營養密度高 多重效益一次看 營養師林俐岑指出，白蘿蔔的主要成分是水分，約佔90%以上，因此熱量極低（每100克僅約18大卡），是減重飲食的好選擇。其餘營養素包括： 1、膳食纖維：每100克約含1.5-2克，有助促進腸胃蠕動、改善便秘、維持血糖穩定。2、維生素C：白蘿蔔中維生素C含量相當高，可達每100克約20毫克，具抗氧化作用，幫助膠原蛋白合成、提升免疫力。3、鉀：鉀離子有助於維持血壓平衡，幫助排出體內多餘鈉離子，幫助排水及預防高血壓。4、「硫代葡萄糖苷」與「異硫氰酸酯」：白蘿蔔是十字花科蔬菜，這類的含硫化合物可幫助肝臟解毒、抑制腫瘤生長、具抗菌抗發炎作用。5、酵素類（如澱粉酶、脂肪酶等）：能幫助分解食物、促進消化吸收。 白蘿蔔對於健康有哪些功效？ 1、幫助消化、預防脹氣白蘿蔔中含有多種酵素（尤其是澱粉酶與脂肪酶），能促進澱粉與脂肪的分解，協助腸胃消化。尤其是與肉類、油膩食物搭配食用時，可常春月刊 ・ 8 小時前 ・ 2
豆漿補鈣喝7杯才等於1杯牛奶！營養師公布「豆製品鈣排行」 第一名竟是它
根據國民營養健康狀況變遷調查結果發現，臺灣成人有90%以上缺鈣！而鈣質為國人攝取狀況最差的礦物質！攝取足夠的鈣質能維持骨骼與牙齒的發育及健康，有助於幫助肌肉與心臟的正常收縮、幫助血液凝固及調控細胞的通透性。許多人詢問：「不喝鮮乳可以用豆漿取代嗎？」 豆漿鈣質含量不高 補鈣選擇一次看 陳怡婷Cynthia營養師表示，豆漿鈣質其實並不高，100g鈣質只有14mg，全脂鮮乳100g鈣質104mg！豆漿要喝7杯才等於喝1杯全脂鮮乳的鈣質！其他豆製品，像是豆干、干絲、傳統豆腐（板豆腐）等，因製做時會添加食用級石膏（硫酸鈣），鈣質含量十分豐富，且有研究顯示，傳統豆腐的鈣質與牛奶所含的鈣質吸收率差不多，是茹素者很好的補鈣食物。 豆製品鈣質含量比較 ．小方豆干 685mg/100g ．黑豆干 335mg/100g ．豆干絲 287mg/100g ．傳統豆腐 140mg/100g ．豆漿 14mg/100g ．嫩豆腐 13mg/100g 高鈣食物有哪些？ 1.乳品類：鮮乳、奶粉、優格、起司等2.豆製品：豆干、干絲、傳統豆腐（板豆腐）等3.海鮮類：小魚干、蝦米、蝦皮等4.堅果種子類：黑芝麻、杏仁果、開心果常春月刊 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
17年內罹2癌！醫曝「3惡習」最致命：罹癌率飆195倍
癌症是台灣的頭號死因。台大醫院牙科部主治醫師李正喆分享，一名患者17年前因為口腔癌開刀治療，一直都有定期追蹤，沒想到，最近卻又發現得了食道癌。對此，李正喆表示，同時有菸、酒、檳榔習慣的人，得到口腔癌的機率是完全沒有這些習慣的人的123倍；得到食道癌的機率則高出195倍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
糖尿病前期、正式糖尿病差別在哪？空腹血糖與糖化血色素解析
正常情況下，人體的胰臟會釋放胰島素，促使血液中的葡萄糖進入細胞來供應人體所需的能量；萬一胰島素分泌不足或身體無法有效運用，就會造成血糖過高，一旦被確診了罹患糖尿病，需要終生與它為伍！ 怎樣才稱為糖尿病？內分泌暨新陳代謝科游能俊醫師指出，診斷糖尿病的檢查項目包括：空腹血糖、糖化血色素（Glycated Hemoglobin，簡稱HbA1c或A1C）。空腹血糖在100 mg／dL以下才是正常的，100～125 mg／dL稱為糖尿病前期，達到126 mg／dL則診斷為糖尿病。此外，正常的糖化血色素應該小於5.7%，5.7%～6.4%已經是糖尿病前期，若超過6.5%（含6.5%），就可診斷為糖尿病。 為什麼訂在糖化血色素6.5%、空腹血糖126mg／dL才叫做糖尿病呢？游能俊進一步說明，在糖尿病前期，身體的病變現象已在緩步上升，但經由臨床的數據發現，當空腹血糖達到126mg／dL、糖化血色素達到6.5﹪之後，器官病變的現象便快速上升。醫學上使用這種人為的劃分法，所以，糖尿病不是用症狀診斷，而是用檢測數據診斷，民眾對於警惕有沒有糖尿病、血糖代謝正不正常這件事，要更加注意。 糖尿病可分為４種常春月刊 ・ 9 小時前 ・ 1
常腹瀉是壞菌多？醫曝3大原因 糞便「這顏色型態」恐腸癌
許多人腸胃不好、經常腹瀉或便秘，會懷疑是否腸道壞菌過多。醫師指出，腹瀉也未必是腸道菌所引發，更重要是觀察糞便顏色、粗細和型態，若為深黑、暗紅或帶血絲，就要就醫。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
抓到滿身傷還治不好？醫揭「異位性皮膚炎關鍵解方」重拾生活品質
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】65 歲林先生多年飽受異位性皮膚炎折磨，全身丘疹、結節性癢疹反覆發作，皮膚乾裂潰爛、癢到無法入眠，長期抓到遍體傷痕。輾轉多間醫療院所仍無法穩定控制，最終至台北慈濟醫院就診。經皮膚科廖澤源醫師評估傳統治療已難以改善，林先生亦符合健保給付標靶藥物資格，提出申請並獲批准。治療後搔癢與病灶出現改善，目前僅需定期回診維持療效。 過敏體質常合併 延誤治療恐影響生活 異位性皮膚炎屬過敏性濕疹，四分之一患者成年後才發病。台灣盛行率約1.28%，近三成屬中重度，成人患者常在頭頸處反覆出現皮疹與強烈搔癢。廖澤源醫師指出，疾病與免疫失衡有關，患者常合併過敏性鼻炎、氣喘、過敏性結膜炎等問題。長期發炎與搔抓不只影響外觀、睡眠、人際與工作，還可能造成感染，甚至引發憂鬱，因此不可輕忽。 輕重度治療有別 標靶藥針對關鍵發炎通路 輕度患者多可用保濕、外用類固醇或免疫調節劑搭配生活調整來控制症狀。中重度病人若病灶範圍大或反覆惡化，醫師常會合併口服藥物或照光治療。若已連續接受至少兩種傳統免疫抑制劑與照光仍效果不佳，且嚴重影響日常生活，即可在專業評估下採用標靶藥物。此類藥物能阻斷異位性皮膚炎的重健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
醫起看／79老婦「全身搔癢」罹胰臟癌 存活率僅3% 癌細胞竟縮小
醫起看／79老婦「全身搔癢」罹胰臟癌 存活率僅3% 癌細胞竟縮小EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
50歲男糞便潛血呈陽性 機器人切除大腸癌迅速恢復
好醫師新聞網記者張本篤／台南報導 圖：衛福部立臺南醫院是部立醫院首家引進雨果機器人進行手術醫療院所／部立臺南醫院提供 50歲林先生因健康檢查發現糞便潛血反應呈現陽性，進一步至衛福部好醫師新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
找到長壽密碼！「1類食物」護心、防糖尿病 巧克力也上榜
多吃富含類黃酮的食物，有助於長壽健康。腎臟科醫師江守山表示，研究發現，每天攝取約500毫克的類黃酮，相當於2杯茶的量，可降低約16%的死亡風險，並降低9%至13%的心血管疾病、2型糖尿病和呼吸系統疾病風險，而富含類黃酮食物包括洋蔥、莓果、黑巧克力等。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
沒吃甜食卻罹糖尿病！醫揪元兇竟是「隱形高糖食物」 還與三大疾病相關
健康飲食需注意「隱形糖」，不只甜味食物會影響血糖。圖來源／早安健康商傳媒｜記者謝芮涵／台北報導一名患者因體檢血糖異常就醫，他向醫師表示幾乎不吃蛋糕、甜點、含糖飲料，自認飲食「非常乾淨」。然而進一步檢查後，仍被診斷為第二型糖尿病。醫師深入詢問其飲食習慣後發現，真正的問題並非甜點，而是他長期攝取的「隱形高糖食物」──含大量精製澱粉的主食與零食。醫師指出，許多人誤以為「不吃甜」就能遠離糖尿病，但米飯、白麵包、麵食、餅乾、洋芋片等精製澱粉進入體內後會快速分解成葡萄糖，升糖速度甚至遠高於部分甜食。若每天大量攝取，長期仍會造成血糖波動、胰島素阻抗，最終導致糖尿病。以該名患者為例，他三餐以白飯、麵條、吐司為主，且喜歡以餅乾、蘇打餅、麵包當作點心，這些食物雖不甜，卻屬於高 GI（升糖指數）食品，對血糖影響極大。醫師強調，精製澱粉在現代飲食中普遍存在，是許多民眾疏忽的糖尿病風險來源。醫師提醒：糖尿病風險與整體飲食結構密切相關。圖／AI示意圖除了血糖外，醫界也提醒，過量精製澱粉與代謝問題密切相關。有研究指出，高 GI 飲食可能增加心肌梗塞機率，也可能與部分癌症（如大腸癌）的風險上升有關。此外，血糖長期波動商傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
長期不吃早餐恐釀膽結石！醫：膽汁淤積如同「死水」
膽結石成因多元，但日常飲食習慣竟可能是關鍵因素。家醫科醫師黃煜晏指出，長期不吃早餐會使膽囊內膽汁如同一灘「死水」，增加結石風險，而過度清淡無油的早餐同樣可能導致膽結石形成。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
不是蔬果汁！研究：每天3至5杯「這飲品」 特定族群減緩5年老化速度
國際健康媒體《Medical News Today》報導，一項刊登於《BMJ Mental Health》的新研究指出，每天飲用3到5杯咖啡，可能有助於精神疾病患者延緩常見的過早老化現象。研究發現，攝取此量的咖啡與較長的端粒（telomeres）相關，而端粒被視為細胞老化的指標三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 2
危險！手搖飲當水喝「她手腳不受控跳舞」 報告數值超嚇人
手搖飲雖然方便，可以滿足口腹之慾，但是千萬不可以替代水來喝。就有一名20歲女子，體重急速下降，手腳出現不自主手舞足蹈的症狀，檢查後才發現罹患一種罕見的糖尿病併發症「非酮症偏身舞蹈病」。醫師詢問後，發現女子每天只吃一餐，而且幾乎不會喝水，只喝手搖含糖飲料，因此造成血糖先低後高的劇烈波動，釀成恐怖疾病。太報 ・ 20 小時前 ・ 發起對話