少子化下落實精緻教育 全教總籲教部修法 調降班級人數

根據內政部最新統計，台灣今年出生率再創新低。面對低出生率所帶來的教育挑戰，全國教師工會總聯合會六日召開記者會表示，一一四年截至十一月，新生兒數僅九萬八千七百八十五人，即使加上十二月的出生人口，全年總出生數恐難突破十一萬人，呼籲教育部立刻啟動修法，主動調降各學制班級規模，以提升教育品質。

全教總指出，教育部先前曾承諾於一一四學年度將幼兒園班級人數調降至每班二十四人。距離一一四學年度結束僅剩半年，但教育部既未提出修法草案，也未有實際行動。

全教總表示，在外界的追問下，教育部以「等待公共化比例達一定程度」或「都會區幼兒人數降不下來」等理由搪塞，卻既未明確定義所謂「一定程度」，也遲遲無法提供具體進程與時間規劃。如此態度幾乎等同於「坐視甚至期待」人口減少以便解決行政問題，完全反映對台灣未來的不負責態度。

全教總嚴肅質疑，「若以人口減少為政策依據，日後出生率回升時是否又得調高班級人數？」如此施政邏輯不僅荒謬，更缺乏教育專業價值。提議，將參選未來縣市首長的政治人物，將推動精緻化教育列為施政重點。除了中央層面的法改，地方政府更應主動提出政策願景及具體規劃。

教育品質不該僅止於選舉口號，而必須是政府的堅實承諾。全教總盼望地方領導者洞悉孩子的需求，積極推動降低班級人數，並成為精緻教育的推動者與守護者。