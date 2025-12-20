少子化不只是生小孩！陳文章籲設國家級人才培育委員會

台大於今（20）日舉行校務會議，校長陳文章於會後接受媒體聯訪時，特別談到台灣的少子化現象，甚至也獲得特斯拉執行長馬斯克的關注。（李侑珊攝）

少子化嚴重衝擊各領域發展，台大校長陳文章於今（20）日表示，尤其讓大學經營也面臨極大挑戰，他向政府喊話，應成立國家級人才培育及養成委員會，並整合國家、學術機構跟產業資源，大學單位代表也應納入其中，以進行攬才、留才、人才培養等工作，且不能是短期任務，必須至少做10年以上，也建議這項作法可納入「因應國際情勢強化韌性特別預算」推動。。

台大於今日舉行校務會議，陳文章於會後接受媒體聯訪時，特別談到台灣的少子化現象，甚至也獲得特斯拉執行長馬斯克的關注。

廣告 廣告

至於如何才能紓解各大學的招生困境，陳文章認為，可加強招收境外生、僑生來台，近來觀察到僑生在台大學業表現不錯，更有不少人爭取書卷獎、校長獎，因此建議各校可在僑生招生方面多著墨。

除了招生，陳文章也談到留才、攬才方針。「不只是衛福部的事，不是給錢生小孩而已」，他建議，由政府設置國家級的人力資源執行委員會，主責可設置執行長負責，並由執行長統合資源、提出完整策略，如提供誘因、培育方案、企業就業橋接等方案，他相信這項議題不涉及意識形態，「少子化應該是國內最有共識的議題」，呼籲各界一同努力。

陳文章指出，一旦設置國家級委員會，大學招收境外生與僑生，就能有更完善的作法，甚至國內各大學可締結聯盟，展開聯招，或提供獎學金，並與企業合作，提供學子留台工作機會。

陳文章同時也說，台大本年度首辦的高中生進階課程5年試辦計畫，已有134名高中生到台大修讀4門課，使用的是大學一年級教材，基於辦理情況不錯，明年預計擴大課程數目，並延伸開放給台北市高中參加，同時也預計推出線上課程，惠及台北市以外的高中生，希望以此降低高中與大學之間的課程差距，並能有效銜接。

更多中時新聞網報導

蔡康永拉小S回正軌 開心S媽被金鐘獎鼓勵到

汽車隔熱紙透光率 合規才能領牌

專家籲帶狀疱疹疫苗納公費