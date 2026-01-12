少子化危機下 廖偉翔：TFA草案讓下一代擁第一桶金

（記者陳志仁／台北報導）面對2025年新生兒數跌破11萬及貧富差距創新高，立法院社福及衛生環境委員會今（12）日審查「台灣未來帳戶」（TFA）草案；召委廖偉翔指出，傳統發現金、給津貼已失靈，國家需轉向資產累積，為下一代建立可增值的基本資本。

圖／立委廖偉翔強調， TFA不是在發救濟金，而是在進行一項跨越18年的國家投資工程。（立委廖偉翔辦公室提供）

廖偉翔表示，過去8年政府投入近6,000億元少子化預算，但生育率仍下降，原因在於現行育兒津貼屬「消費型補貼」，無法累積資產；TFA規劃為0至12歲兒童提供5萬元啟動金，每年提撥1萬元至滿12歲，資金鎖定至18歲才能提領，依台股歷史平均報酬率11.9%估算，孩子成年時帳戶可累積約80萬元，成為青年第一桶金。

廖偉翔分析，TFA的制度設計上，「英國兒童信託基金（CTF）」因去中心化導致手續費高昂與帳戶遺失的教訓，採中央集中管理模式、限定追蹤台股大盤指數ETF，禁止個股操作與槓桿，並提供國庫定存最低收益保證，確保所有兒童平等受益；此機制亦師法勞退基金模式，降低行政成本、覆蓋率高且無標籤化等優勢，兼顧財政紀律與代際正義。

廖偉翔強調，少子化與青年貧窮核心在於經濟恐懼與未來不確定性，TFA不是在發救濟金，而是在進行一項跨越18年的國家投資工程，能讓國家不只是幫忙養孩子，更幫孩子存未來；立法院應不分黨派支持此案，落實世代正義，建立下一代可增值資本存量。

