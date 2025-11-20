少子化危機！竹市12年後國小恐「消失百班」 180名教師員額將蒸發

新竹市議員蔡惠婷表示，12年後新生班級將減少超過100班，教師與行政員額減少超過180位，要求市府及早因應。圖為學生上課示意圖。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

我國少子化問題嚴重，最年輕城市之一的新竹市也難逃此困境，市議員蔡惠婷表示，據新竹市民政處民國114年人口統計資料，12歲的學童有6050位，0歲的孩童有2908位，以一班29人估算，12年後新生班級將減少超過100班，教師與行政員額減少超過180位，要求市府及早因應。

時代力量市議員蔡惠婷今天在市議會質詢時指出，新竹市114年度6年級畢業班有188班，教育處預估115年度新生班級總數是145班，115學年度已經預計要減少43班；5年級的總班級數是199班，116年度的新生更少，116學年度減少的班級數量與消失的教師員額，將比115學年度更嚴重。

她說，市府教育處針對這個現象已經宣布從115學年度開始，每年逐漸調降國小班級人數為一班28人，以6年的時間調降完畢，但她認為這樣的調整速度太慢，不足以因應學生數下降所帶來的衝擊。

蔡惠婷建議市市1年調整3個年級，第1年調整新生班、2升3、4升5；第2年調整另外3個年級，加快速度以2年時間就調整完畢。

加快降低班級人數的調整，可以讓學校更快的穩定班級數、穩定教師與職員編制員額，更快地穩定人力後，校長也得到穩定的行政人力，更不需要年年都辦理新進資淺的年輕超額介聘，以保持校園師資整體年齡的活力，教師也得以因為班級人數降低，往小班精緻化教學的方向來努力，提升授課品質。

代理市長邱臣遠在聽完蔡惠婷的質詢後，明確表示他也認為花6年的時間來調降國小班級人數太久，將於會後與教育處一起研議如何縮短調整的期程。

