少子化問題家登來解決 董事長邱銘乾祭出結婚禮金50萬元、0-6歲30萬育兒津貼

家登董事長邱銘乾。

台灣新生兒數量跌破10萬，少子化成為國安問題，家登精密今日舉行尾牙，董事長邱銘乾祭出50萬結婚禮金，以及0-6歲的育兒津貼，甚至是補助員工購屋基金，鼓勵員工結婚成家。

少子化成國安問題，家登精密董事長邱銘乾今日在尾牙上表示，現在台灣進入「生不如死」、出生人數小於死亡人數，雖然對於公司營運前景非常看好，但自最大問題就是缺工，他指出少子化是國安問題，由「頭家」來解決，祭出高額獎金鼓勵結婚生子甚至購屋。

家登祭出多項福利政策，新年度啟動結婚禮金每對最高50萬，總計500萬補助金鼓勵員工成家立業；同步推出育兒津貼，0~6歲家登養，每位小朋友累積補助可達30萬以上；成家計畫自啟動以來累積簽出5間千萬宅，補助累積達2500萬。家登28年來堅持「合理利潤、利潤分享」，協助每位家登人能兼顧工作與家庭，陪伴員工走過人生重要階段，更能安心發展職涯。

