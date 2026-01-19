少子化嚴重! 中國出生率創歷史新低 專家 : 早就低於14億 不敢「一步到位」公布

中國人口與經濟結構性挑戰持續加劇。中國國家統計局週一公布最新數據顯示，2025 年中國出生率降至每千人 5.63 人，創下歷史新低，人口總量已連續第四年出現萎縮，為這個世界第二大經濟體的長期發展前景投下陰影。 圖:翻攝自百度

據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，官方數據指出，2025 年出生率明顯低於 2023 年的每千人 6.39 人，顯示 2024 年短暫回升可能僅屬偶發，未能扭轉自 2016 年以來持續下滑的長期趨勢。去年全年新生兒人數約 792 萬人，但死亡人口高達 1,131 萬人，導致總人口淨減約 339 萬人，中國人口總數預估維持在約 14 億人，排名僅次於印度。對此，中國問題專家蔡慎坤指出，中國人口其實早就低於 14 億，但不敢「一步到位」公布真相，只能逐步削減。

在人口結構方面，中國老化速度持續加快。統計顯示，2025 年 60 歲以上人口達 3.23 億人，占總人口 23%，較前一年增加 1 個百分點。官員坦言，勞動力萎縮與退休人口增加，已成為影響經濟與社會保障體系的重大挑戰。聯合國預測指出，到 2100 年，中國可能有超過一半人口年齡在 60 歲以上，衝擊層面恐遍及經濟、社會乃至軍事實力布局。

聯合國預測指出，到 2100 年，中國可能有超過一半人口年齡在 60 歲以上，衝擊層面恐遍及經濟、社會乃至軍事實力布局。 圖:翻攝自百度

在經濟表現方面，中國官方同步公布，2025 年全年 GDP 成長率達 5%，與政府設定的「約5%」目標一致。國家統計局局長康義在記者會上表示，面對外部環境快速變化與內部挑戰交織，中國經濟仍展現「顯著的穩定性」，並在高品質發展方面取得進展。

不過，數據也顯示經濟成長動能在年末趨緩。2025 年第四季 GDP 年增率僅 4.5%，為 2022 年底以來最低水準，反映內需疲弱與投資動能下降。12 月零售銷售年增率僅 0.9%，低於11 月的 1.3%，顯示消費復甦乏力。全年固定資產投資亦出現歷史性下滑，年減 3.8%，其中房地產開發投資重挫 17.2%，持續拖累整體經濟表現。

出口則成為支撐經濟的重要引擎。儘管中美貿易關係緊張、美國對中國商品加徵關稅至 20%，中國 2025 年仍錄得高達 1.2 兆美元的貿易順差。分析指出，中國企業在關稅壓力下加速拓展東南亞、非洲與拉丁美洲市場，帶動出口維持強勁。

儘管中美貿易關係緊張、美國對中國商品加徵關稅至 20%，中國 2025 年仍錄得高達 1.2 兆美元的貿易順差。 圖 : 翻攝自中國海關（資料照）

然而，經濟學者普遍認為，過度依賴出口掩蓋了更深層的內部問題，包括通縮壓力、家庭支出疲弱與就業前景不穩。美國威斯康辛大學麥迪遜分校人口學者易福賢指出，新生兒數量下降將削弱內需，「兒童是超級消費者，出生率低迷恐使中國經濟愈發依賴出口」。

面對人口危機，北京近年陸續推出刺激生育措施，包括發放育兒補貼、簡化婚姻登記、推動免費公立學前教育，以及地方政府提供減稅、住房補貼與延長產假等誘因。不過，分析認為，高昂育兒成本、就業不穩定與性別分工不均，仍使年輕世代對生育態度保守。此外，2025 年適逢「蛇年」，亦被部分民間觀念視為不利生育的年份。

展望未來，經濟前景仍存分歧。經合組織預測，中國經濟成長率將於 2026 年降至 4.4%、2027 年進一步放緩至 4.3%；國際貨幣基金組織則估計未來一年成長約 4.5%。另有分析質疑官方 GDP 數據的準確性，榮鼎集團指出，2025 年實際成長率可能僅介於 2.5% 至 3%。

