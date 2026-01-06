少子化嚴重 全教總：教育部應即調降高國中小班級人數

少子化嚴重，全教總今開記者會呼籲教育部，應即調降高國中小班級人數。(記者林曉雲攝)

〔記者林曉雲／台北報導〕少子化嚴重，根據內政部最新統計，去年(2025)前11個月累計新生兒僅9萬8785人，面對台灣出生率屢創新低的現況，全國教師工會總聯合會(全教總)今(6日)召開記者會，理事長侯俊良表示，教育部應該視此刻為提升教育品質的重要契機，立即啟動修法，主動調降各學制班級人數，以落實「精緻化教育」。

侯俊良也表示，除了中央修法，國民教育(國小至高中)是地方政府的核心業務，全教總同步向明年縣市首長參選人喊話，應主動提出降低班級人數的規劃，展現地方父母官對教育品質之重視。

侯俊良指出，教育部曾於112學年承諾，114學年將幼兒園調降至每班24人，距離114學年度結束僅剩半年，教育部至今未提出修正草案，亦無任何實質推進措施，教育部以「等待公共化比例達到一定程度」作為擋箭牌，卻給不出具體時間表，而以「都會區幼兒人數降不下來」為藉口，稱無法全面調降，無異於「坐視甚至期待」人口崩跌來自動解決行政難題，實屬荒謬。

全教總副理事長楊逸飛表示，全教總主張國中小應訂定階段性計畫，逐年調降每班學生人數，從現行每班國小29人、國中30人，分階段調降至國小24人、國中25人；高中職委員會主委巫彰玫則表示，公立高中每班34人，私立高中44人，亦應調降至得以銜接國中班級人數。

特教委員會主委鍾正信表示，現行法規雖明確規範特教生師比，但落實牛步化，仍普遍存在生師比偏高狀況，呼籲教育部積極督促縣市落實「資源班、巡迴班」之法定生師比；而「集中式特教班」應調降班級人數，學前由8人降至6人、國小10人降至8人、國中12人降至9人、高中職15降至12人。立委郭昱晴和張雅鈴出席記者會表達支持。

