少子化國安危機 晟德呼籲：6歲以下免負擔挺爸媽

「少子化」儼然成為國安議題，衛福部今（5日）誓言強化幼兒專責醫師制度，國內兒科水劑龍頭廠晟德呼籲政府調整「免負擔」機制，「拉高至6歲以下，爸媽才撐得住。」

衛福部舉辦「114年度優化兒童醫療照護計畫成果發表會」，誓言強化「幼兒專責醫師制度」的個案管理，此計畫將兒科照護，從傳統的疾病治療，擴大至預防、健康維護及心理健康等領域。

由於晟德在兒科水劑供應鏈中扮演關鍵角色，不僅獲頒感謝狀，表達支持政府推行的優化計畫，並針對幼兒照護提出警訊，「少子化更要確保孩子能成為健康的青少年、成人，這才是國家最重要的資產。」晟德醫藥事業群總經理許瑞寶沈重地說。

晟德揭露爸媽頻就醫「隱形負擔」

許瑞寶直言，6歲以下兒童的照護，其實十分不容易，孩子往往需要頻繁就醫，尤其幼兒園階段，家庭經濟壓力根本沒有減輕。」

廣告 廣告

因此，晟德建議衛福部評估，將現行「3歲以下兒童免部分負擔政策」擴大至6歲以下的可行性，此舉能實質減輕家長負擔，更有助於幼兒醫療照護普及，同時建議可透過社會及家庭署的補助機制來維持財政平衡。

國際原物料飆漲 兒童用藥安全拉緊報

除了減輕家長荷包壓力外，晟德還揭露另一項迫在眉睫的危機：兒童用藥的穩定供應問題。

晟德指出，面對國際原料藥價格大幅上漲，現行的「兒科原瓶口服液劑遞減給付機制」已不合時宜，呼籲政府正視問題，及時調整給付機制，才能確保我國兒童用藥具備「安全韌性」，避免關鍵兒科口服液劑因成本壓力而出現短缺，威脅國家未來棟樑的用藥安全與品質。