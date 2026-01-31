少子化壓力下的真實心聲 凌濤分享二寶將臨與育兒挑戰

市議員凌濤分享二寶將臨與育兒挑戰。圖：翻攝自凌濤臉書

國民黨籍桃園市議員凌濤今(31)日在臉書分享迎接第二胎的心情，透露二寶已進入懷孕第38週，隨時可能報到。他表示，距離上一次當爸爸已相隔八年，這次迎接新生命，既熟悉又充滿新鮮感，也讓他更深刻感受到孕期與育兒過程中，家庭所承擔的現實壓力與責任。

凌濤指出，台灣少子化問題持續加劇，年輕世代面臨高房價、工作壓力、育兒與托育成本攀升等多重挑戰，導致愈來愈多人選擇不婚不生。日前立法院三讀通過《住宅法》修正案，明定社會住宅至少20% 提供給新婚或育有未成年子女家庭，但他認為，住宅政策僅是其中一環，若產假制度、育嬰留停薪資、職場友善環境與整體社會支持未能同步改善，仍難以成為扭轉少子化的關鍵解方。

談及地方政策，凌濤表示，桃園市長張善政上任以來推動多項婚育與婦幼政策，包括孕產婦關懷、心理健康支持、托育與醫療資源整合等措施，使桃園在結婚率與出生率表現上名列前茅。他強調，孕產與育兒從產檢、待產、坐月子，到托育與職場回歸，每一步都是家庭真實承受的壓力，未來北桃地區也將持續從醫療、交通、托育、住宅與職場環境多面向努力，讓願意生養的家庭多一分支持、少一分焦慮。

