少子化太嚴重!國民黨「台灣未來帳戶」正式提出

(記者蕭文彥台北報導)面對少子化國安危機，國民黨與民眾黨共同宣布推動「台灣未來帳戶（TFA）草案」，替每名12歲以下兒童設立帳戶，初始存入5萬元，政府每年相對加碼1萬，孩童18歲時可領回33萬元，限定用於就學、就業、職訓、創業、購屋自備款和租屋費。國民黨團今(6)上午召開記者會，宣示將在中午程序委員會正式提出，預計排入本周五院會付委審查，呼籲執政黨與民進黨綠委，用最積極、最開放的態度，共同擘劃孩子的未來，給予年輕家庭與下一代最堅強的後盾。



書記長羅智強表示，在民進黨近10年執政，面對少子化蒼白無力，台灣出現「生不如死」現象，出生率出現大崩盤。而近20年出生率高峰，出現在國民黨馬英九總統執政時期，2012年一度飆升到1.27，2016年還能維持1.18；民進黨執政之後，一路跌到0.87，出生率成為全球倒數第一，甚至有人懷疑，若民進黨繼續執政下去，台灣還有下一代都成問題。



羅智強指出，面對少子化國安危機，民進黨除了口號滿天飛外，拿不出半點對策。做為負責任的在野黨，國民黨與民眾黨共同提出挽救少子化重大政策--「台灣未來帳戶法案」，希望透過大幅度的政策推動與鼓勵，挽救少子化崩盤現象。馬斯克（Elon Musk）曾剖析南韓少子化危機，認為經過幾代之後，出生率不足導致人口下降，南韓將自我消滅。羅智強說，這也是在野黨共同提出「台灣未來帳戶法案」的原因之一，共同努力挽救台灣少子化的國安危機。



首席副書記長林沛祥表示，現在年輕家庭最怕的不是辛苦，而是對未來的不確定，「不是不想生，是怕生了之後，撐不起孩子的未來。」這個擔心，包括教育費、生活費、房租與房貸壓力，再加上對未來的不確定感，讓很多年輕夫妻喜歡小孩，卻遲遲不敢生小孩。



林沛祥指出，國民黨與民眾黨共推「台灣未來帳戶法案」，就是在回應年輕夫妻這份不安，要告訴他們，孩子的未來中華民國願意陪你一起準備。「台灣未來帳戶法案」的概念很簡單，孩子來到這個世界，國家先替他存下「未來基金」，直到年滿18歲之後，可用於就學、就業、職訓等人生關鍵時刻選擇的支持。



林沛祥也提到，「台灣未來帳戶法案」不是台灣獨有，新加坡的兒童發展帳戶 (Child Development Account, CDA) 是政府為新加坡公民子女設立的特別儲蓄帳戶，長期用於教育與學習用途。英國有兒童信託基金 (Child Trust Fund, CTF)，讓孩子在成年時，有一筆屬於自己的資產基礎，增加進入社會的穩定性與自主性。美國部分州推出有「嬰兒債券」(Baby Bonds) ，以縮短貧富差距為目標，是為改善世代不平等的重要政策工具。



林沛祥強調，政策雖是冰冷，但好的政策是有溫度的，「台灣未來帳戶」不只是孩子存錢，更是要告訴年輕家庭，你們的努力，國家看見了。當年輕爸媽知道孩子未來有一份制度性保障，願意開始規劃人生、投資自己，對未來抱持希望；對家庭好，對社會更好。



藍委羅廷瑋表示，台灣少子化所呈現出的警訊，是台灣年輕人對未來沒有信心，近年新生兒下降，2026年是否能夠達到新生兒有11萬人？沒人能保證。羅廷瑋認為，薪資成長追不上物價飆漲，房價與租屋壓力過大，撫養下一代成為高風險，單靠政府有限度的補助和短期措施，很難吸引年輕人願意放心生小孩。羅廷瑋認為，民進黨去年一整年最大的政績就是發動大罷免，全是意識形態與抗中保台。今年，民進黨政府是不是該重視少子化國安危機？搶救下一代呢？



羅廷瑋指出，國民黨與民眾黨提出「台灣未來帳戶法案」，這是一項投資下一代，分攤長期風險的制度設計，由政府設立每位12歲以下孩童專戶，先存入5萬元，每年再提撥1萬元，交由專業基金管理，直到18歲為止。18歲之後限定用於就學、就業、職訓、創業、購屋自備款和租屋費，幫助孩子在進入社會之後，至少能夠有個基本起跑點。



羅廷瑋認為，年輕人願意承擔家庭責任，國家就應該做他們的後盾，因此呼籲執政黨支持「台灣未來帳戶法案」推動，與在野黨共同擘劃出重要政策，為年輕人與下一代給予最堅強後盾。



藍委牛煦庭表示，台灣少子化問題相當嚴重，中央政府與地方政府也提出各種方式提高出生率，但現實是各類補助破碎，無法完全解決少子化問題。面對重大國安危機，必須要有相對戰略框架，希望政府能拿出魄力和真正行動力，應對少子化危機。



國民黨與民眾黨共同提出「台灣未來帳戶法案」倡議，也提出相關條例草案，本周五將付委審查。「台灣未來帳戶法案」框架是由政府先提出第一波挹注，102年9月2日起，未滿12歲中華民國國民開立專戶，政府啟動5萬元基金，每年挹注1萬元，同時鼓勵家長儲蓄、企業加碼共同提撥，讓專戶「水位」增加。



牛煦庭指出，這筆基金將會投資國內優質指數股票型基金（ETF），讓資產合理穩健成長，建立未來世代提早有健康的理財觀念。為了確保未來帳戶是留給孩子正確用途，18歲之後，限定用於就學、就業、職訓、創業、購屋自備款和租屋費等青年出社會必要開支，讓年輕世代能夠擁有公平起跑線。



牛煦庭同時感謝國民黨與民眾黨的智庫努力，將「台灣未來帳戶法案」更趨完備，藍白兩黨會繼續合作，盡速將法案通過，呼籲執政黨綠委共同參與法案審查，用最開放、最積極心態，共同照顧台灣未來主人翁。



藍委吳宗憲提醒民進黨政府，讓人民安居樂業，才是執政的目標與核心，現行政策破碎，導致出生率越來越低，這將會影響一個國家的GDP，當一個國家人口逐漸減少，國家經濟自然會受到衝擊。吳宗憲指出，如何讓育兒環境優化，減輕年輕父母育兒負擔、恐懼和壓力，讓年輕夫妻敢生、能養，拉高生育率，否則國家經濟力與未來，勢必將承受極高的風險。

