少子化威脅研究所存亡！清大碩班「錄取率僅5%」 專家揭文組優勢
少子化趨勢下，研究所教育正面臨嚴峻挑戰與轉型。根據統計，碩班生人數從民國99年高峰的21.9萬人，下降至107年的19.6萬人，預計未來將持續減少。然而，清華大學2025年研究所報考人數卻逆勢成長，尤其資訊工程學系碩士班錄取率僅4.97%，顯示理工科系仍具高度競爭力。專家指出，碩士畢業生起薪普遍高於學士，且研究所教育著重培養批判思考、表達能力及學術訓練，對學生未來就業仍有正面影響，文組學生在AI時代更需具備良好閱讀及指令能力，證明文科知識依然重要。
研究所二年級學生李保儀表示，研究所教育與大學不同，更注重報告表達能力和學術文章閱讀訓練。老師們常提醒學生，學術類文章不一定都正確，希望培養學生批判性思考能力。李保儀認為，即使面臨畢業就業壓力，但透過實習機會可以提早與職場接軌，不會擔心工作難找。
銘傳大學會計系系主任楊志豪強調，會計系研究所學生並非社會逃避，而是希望利用碩士班兩年準備會計師考試或公職考試。他指出，從大學到研究所的階段性學習，畢業後在會計師事務所的起薪相對較高，因此鼓勵學生在保有讀書熱忱的情況下，繼續規劃後續兩年學業，這樣的投報率相當高。
清華大學2025年114學年度研究所錄取情況顯示，競爭依然激烈。儘管外界認為半導體產業不太需要碩士學位，大學畢業薪資也相當不錯，但近三年報考人數仍逐年增加：112學年7692人，113學年6760人，114學年達7144人，整體錄取率約在7-9%之間。資訊工程學系碩士班尤其熱門，1106人報名僅錄取55人，錄取率僅4.97%。其他熱門系所包括化工、生醫、經濟以及金融系。
文化大學行銷系兼任助理教授王福闓認為，AI時代的來臨更凸顯文組學生的價值。他說明，在AI導入過程中，能否下好指令非常重要，這牽涉到閱讀能力和基本知識。文組學生若繼續升學並在這方面練習，對產業有更大幫助，甚至可發展成獨特專業，增加就業競爭力。王福闓強調，科系需要轉型，在導入AI過程中，文組基本知識仍然相當重要。
專家們強調，溝通能力及專業知識是工作基礎，文科相關知識依然重要，碩士班教育仍有存在必要。然而，面對少子化浪潮，若招生錄取未達標準，碩士班可能面臨停招命運。教育部或許不能僅關注招生率，而需正視學生人數減少的事實，為研究所教育尋找新的定位與價值。
