少子化就是國安危機 南市議員要求市府打造安心育兒環境
台南生育率持續下探，近四年來在六都位居後段班。市議員蔡筱薇31日於議會總質詢指出，少子化已是國安等級的挑戰，市府應更積極作為，透過優化托育政策、強化孕期照護，打造更友善的育兒環境，讓年輕家庭願意生、敢於生。
蔡筱薇表示，根據統計自108年至今，台南新生兒人數持續下降，呈現「死大於生」的高齡化趨勢，社會福利政策，必須與時俱進、貼近需求，她建議市府應研擬提高首胎生育補助，從兩萬提升到4萬，減輕年輕家庭生養壓力，打造更友善的育兒環境。
針對孕期照護部分，蔡筱薇說，市府推動的「居家安胎計畫」立意良善，但實際執行卻有待改善，去年全年度僅有23人申請，顯示程序繁瑣，從申請到核銷都不夠友善，市府應朝「數位化、便利化」方向改善，讓孕婦在居家安胎期間獲得更即時與溫暖的支持。
蔡筱薇說，「久任獎金」仍是台南的缺口，尤其許多縣市皆有加碼久任獎金制度，以提升托育人員留任率，穩定的托育人力不僅讓家長安心，也能促進嬰幼兒與老師間的依附關係，建議市府研擬「同一機構久任獎金」，兼顧財政負擔與人員穩定性，同時托育服務品質提升。
針對「居家式托育服務管理委員會」架構議題，蔡筱薇說，南市托嬰中心收托4575 位，已比居家托育多出1521位，且目前全台多數縣市已改為「托育管理委員會」，討論範圍涵蓋托嬰中心與整體托育政策，但台南仍受限於法規，托嬰中心代表僅能列席，對於機構式托嬰中心缺乏實質討論及政策面討論，市府應改善類似問題，讓更多聲音可以進入委員會中。
另外，蔡筱薇也關心營養午餐問題，爭取營養午餐能全面補助，讓學子吃得飽又吃得好。蔡筱薇表示，營養午餐不僅是孩子一天中最重要的一餐，更是教育平權與食育實踐的重要一環，她呼籲市府應研擬朝「營養午餐全面補助」的方向邁進，除了減輕家長負擔外，也讓台南孩子「吃得飽、吃得好、吃得安心」。
