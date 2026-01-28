少子化已成國安危機 許勝雄：新生兒家庭應准聘外籍看護

當台灣股市與經濟數據在2026年交出漂亮成績單的同時，持續探底的出生率，卻讓台灣的未來蒙上陰影。面對這場「無聲的國安危機」，三三會名譽理事長許勝雄於今（28）日直言，台灣少子化問題已經到了刻不容緩的轉捩點。他建議，政府應該開放新生兒家庭聘僱「定點、定時、定額」的外籍看護。

少子化是嚴峻國安問題 產業領袖深感憂心

「少子化一直都是國家、我們所謂的國安問題。」許勝雄在受訪時，語氣顯得格外沉重。他提到，在兩週前行政院召開的經濟發展會議中，少子化與高齡化再次成為討論的重中之重，這不僅僅是人口結構的改變，更直接影響到台灣未來的勞動力供應與產業競爭力。

儘管政府近年來持續加碼育兒津貼、擴大公託服務，但出生率卻未見顯著回升。許勝雄觀察到，現代社會多為雙薪家庭，年輕夫妻在職場衝刺與照顧幼童之間，往往陷入蠟燭兩頭燒的困境。當「托育成本」與「職業生涯中斷」成為生育的緊箍咒，單純的補貼政策恐已難以見效。

首創「定時定額外勞照顧」 釋放雙薪家庭戰力

針對此痛點，許勝雄提出建議，政府應允許新生兒家庭聘僱外籍看護來協助育兒；他表示，這套機制應採取「定點、定時、定額」的管理方式。

「如果能夠允許政府定時、定點、定額去照顧（新生兒）的外勞，這樣我想很多人就願意去生小孩。」許勝雄分析。這項政策的核心邏輯在於，讓外籍看護承擔家庭中基礎的照顧工作，使年輕父母能繼續留在職場發揮所長。他認為，雙薪家庭的薪資收入，絕對足以支付這筆照護費用，且能有效緩解因育兒導致的職場脫節問題。

這種做法不僅是為了提升生育率，更是為了保障國家的人力資本。許勝雄強調，如果能透過制度面的鬆綁，讓父母無後顧之憂地回歸工作崗位，對於家庭經濟穩定與整體經濟動能都有正向助益。

制度鬆綁勢在必行 許勝雄：不解決就沒未來

許勝雄指出，放寬移工聘僱標準在台灣社會向來是敏感議題，但在國安危機面前，必須有非常手段，如果不能透過各種方式積極進行，台灣少子化的趨勢將很難獲得改善。

許勝雄呼籲政府，應將少子化對策從「福利思維」轉向「支持服務思維」，透過外籍勞動力的互補，補足台灣家庭照護功能的缺口。

但這套「外勞育兒」方案能否落地，仍考驗著政府的跨部會協作與社會共識。但可以確定的是，正如許勝雄所言，如果少子化問題不徹底解決，台灣經貿再燦爛的榮景，終將面臨後繼無人的窘境。