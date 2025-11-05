少子化影響手術護理師人力缺口 亞大醫開辦免費培訓

（中央社記者趙麗妍台中5日電）少子化影響，手術室專業護理人力短缺。亞洲大學附屬醫院開辦「手術護理師培訓班」，除費用全免，每月提供生活津貼。院方表示，開刀房手術團隊分工精細，護理師是不可或缺的重要隊友。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿指出，4日舉辦「手術護理師培訓班」開訓典禮，院長許永信率領多名外科部醫師及護理部人員，將手術刀器械道具交給參訓學員，鼓勵訓練期間「有問題就問」，學得越多上場更得心應手。

許永信指出，手術室專業護理人力缺口受少子化影響，面臨高流動率、經驗斷層及訓練經驗不均等挑戰。頂尖手術護理師對各類外科手術類型、器械設備及流程均能駕輕就熟，從術前準備、無菌操作、遞送器械等過程中，可與執刀醫師搭配，隨時處理醫療緊急狀況，「是手術房內不可或缺的靈魂人物」。

許永信表示，目前國內由台灣手術全期護理學會、台灣外科醫學會及中華民國護理師護士公會全國聯合會等單位，共同舉辦手術專責護理師培訓計畫，只是培訓對象需達到N2（含）以上進階制度，培訓院所須為醫學中心等級或全院500床以上的區域教學醫院，對手術護理師的人力填補較難產生即時性的效益。

亞大醫院爭取「健康台灣深耕計畫」經費補助，也參考相關單位的課程架構並優化標準訓練體系，整合無菌與手術準備、術中配合與緊急處理、術後處理與紀錄、高階術式支援及專業能力驗證等五大模組，參訓學員結訓後「技能點滿」可立即執行扮演手術室關鍵重要角色。

神經醫學中心副院長林志隆強調，3個月的訓練期間內，將安排多達32名各外科專科與次專科主治醫師及資深手術護理師親自授課培訓，將外科手術的每個程序、器械以及常見突發狀況逐一拆解，為貼近現場的教學課程。

院方期許若辦理效果顯著，可結合護理學會啟動認證計畫，並啟動跨院合作模式，與更多醫院建立聯訓機制，實施輪訓教學與師資資源共享，有效解決護理荒危機。（編輯：黃世雅）1141105