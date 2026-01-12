少子化成國安危機 市議員蔡育輝、方一峰和市議員參選人尤淨寬向中央喊話：應提出一套完整少子化解方

市議員蔡育輝（左起）、方一峰、市議員參選人尤淨寬向中央喊話，應儘速提出一套完整少子化解方。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

免費營養午餐最近成為熱門話題，台南市議員蔡育輝、方一峰、市議員參選人尤淨寬十二日舉行聯合記者會，高分貝向賴清德政府喊話，少子化已成國安危機，中央應從生育津貼、托育補助等，提出一套完整的少子化解方，才能讓年輕人有感。

蔡育輝說，依內政部統計，去年出生的新生兒總數約十萬人左右，對比六０年代到八０年代，一年出生寶寶人數就高達三十至四十萬人相比，如今寶寶出生率是「墜崖式」的狂跌，已成恐怖的國安危機。

分析原因主要是經濟重擔壓垮年輕人對未來的希望，台北市長蔣萬安陸續推出免費喝牛奶、免費營養午餐等利童利家長的政策，藍、白營市長跟進、台南、高雄也急轉彎接力，少子化既然是國家最重大的危機，就不該只是小小地方政府的事，中央應對症下藥，擬定一整套完整的少子化國安解方才對。

方一峰也表示，兒童是國家未來的競爭力，為鼓勵年輕人生養，應由生育、托育補助等做起，由中央補助，不該各縣市不同標準。

尤淨寬則說，照顧小孩就是照顧國家未來的生產力，中央應儘早兌現「孩子由國家養」的政策，由托育補助、營養午餐等提出一套的照顧方案才對。

蔡育輝、尤淨寬和方一峰等人說，人力才是國家戰力，中央要推出少子化解方，應由生育津貼、托育補助、不孕補助、育嬰假彈性化、托育公共化、到提供婚育宅等，把錢花在刀口上，讓年輕人有感，政府真正願意和人民同行，少子化國安危機才真正有解。