少子化成國安危機！石崇良坦言：很難靠單一「兒家署」解決

少子化升溫成國安危機，總統賴清德日前宣布，衛福部將新設「兒少及家庭支持署」，以整合兒童與家庭相關政策與服務。衛福部長石崇良今（17）日進一步說明初步規劃，強調未來的兒家署會將原本散落在各單位的兒童業務整合在一起，並在跨部會合作上，成為推動兒童健康政策的總窗口。

賴總統昨日提出規劃，衛福部將成立兒少及家庭支持署，預計四年要投入新台幣135億照顧兒童健康，衛福部年底就會提出組織法修法草案。

石崇良今日出席「2025臺灣全球健康福祉論壇」，會前接受媒體聯訪時表示，兒少及家庭支持署主要任務，是將目前分散在不同單位的兒童業務系統化整合，包括兒童福利、保護服務、健康醫療、健康促進以及兒童發展等領域。不過，現行健保署、疾管署主管有相關兒童的醫療服務跟預防接種，仍由健保署跟疾管署負責。

兒童健康問題並非僅是醫療，涉及學校場域、家庭維護，甚至飲食等，涉及農業部、環境部等。他指出，正因兒童健康議題不只涉及醫療，也延伸至學校、家庭照顧環境，甚至飲食、環境與農產等領域，因此更需要一個能跨部會協調與統籌的專責窗口。

對於外界關注新署是否能解決少子化問題，石崇良坦言，少子女化並非單一機關即可處理的議題，屬行政院層級跨部會合作的範疇。他強調，兒家署的角色是「從胚胎到兒童時期」的照顧與健康支持，而少子化的解方則需要更廣泛的政策合作機制。

