少子化成國安危機 立委挺未來帳戶：不夠窮的家庭被忽略

民眾黨立委陳昭姿12日質詢時指出，衛福部長石崇良出生那年，台灣新生兒數接近41萬人，但到了去年只剩下10萬多。（翻攝自國會頻道）

台灣去年新生兒數跌破11萬人，僅剩10萬7812人。藍白近期合推「台灣未來帳戶特別條例」，幫全台的兒少存錢投資，卻引起爭議。民眾黨立委陳昭姿說，台灣現行政策是針對低收有社福補助、中低收有部分支持，但剛好不夠窮，又不敢生的家庭卻完全被忽略，未來帳戶某種程度上是在解決年輕人對經濟的顧慮。

陳昭姿12日質詢時指出，衛福部長石崇良出生那年，台灣新生兒數接近41萬人，但到了去年只剩下10萬多，只占石崇良出生年的2成6。「生不如死」是國安問題，政府在民國107～114年間，投入在少子女化對策的預算已達5931.18億。

相較之下，未來帳戶若推動，第1年人均預算5萬，在那之後每年1萬，總經費3841億，受益人數可達370萬人。陳昭姿指出，未來帳戶不是社會救助，而是普及型的政策，她也問石崇良：「這麼經濟實惠的政策你能不支持嗎？」。

「說實在，看不出哪裡經濟實惠」。石崇良說，少子女化政策中，高達8成4的預算，都投注在「0～6歲國家一起養」，是直接補貼家庭，沒有一毛錢拿來作行政，他認為這不應該減少。

陳昭姿則說，現行兒少教育及發展帳戶的開戶率只有6成5，只有3萬9000多人，人均每月儲蓄金額不升反降，大多選擇最低的500塊，甚至一些人無法維持固定的儲蓄。衛福部早在8年前就看見問題，但當新的制度構想出現，還是留在「資源有限，照顧弱勢」的思維。石崇良則回應要以弱勢優先，一般兒少怎麼幫忙，還是可以再討論。

