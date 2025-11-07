少子化成衝擊？臺大兒醫短片「只有兒科才有的風景」 帶外界看真實醫療現場
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】吳小妹活潑好動，看到人多會依偎在爸爸身旁撒嬌，乍看之下與一般孩子並無不同。誰又能想到，她在出生當晚就因先天性心臟病需緊急開刀，隨後在加護病房住了7、8個月，期間歷經兩次開胸手術、在不到1毫米的血管裝上支架，還一度需置放葉克膜。如今11歲的她，身上已植入8支支架，仍堅強地與疾病共存，吳爸爸非常感謝臺大醫院兒童醫院多年的照護，更感慨表示：「醫生都不放棄，我們做為她的爸爸媽媽，更不會放棄。」
吳小妹罹「法洛氏四重症」治療11載 兒科醫分享心路歷程
被患者親切稱為「阿泰醫師」的臺大兒醫小兒部林銘泰副主任表示，吳小妹罹患的是先天性心臟病「法洛氏四重症」，在出生當日下午就被緊急轉送至臺大兒醫，一路治療至今，幾乎每年暑假都要進開刀房報到。
過去吳小妹使用的傳統支架屬於不可吸收材質，隨著孩子成長，醫師必須將舊支架取出，再重新植入新支架。在一次國際醫學會議中，林銘泰副主任得知已有可吸收的新型支架，但尚未引進台灣、也沒有相關醫材許可證。他主動協助申請，一步步完成繁複的程序，終於讓醫材順利輸入國內，手術也在去（2024）年完成。
採訪過程中，林銘泰副主任不時看向一旁正在好奇研究講台麥克風的吳小妹，笑說：「她在診間也常這樣，有時要靠爸爸hold住她。」手術前，他告知吳爸爸，吳小妹將成為全台首位接受可吸收鐵質支架治療的病童，「我很明白跟他說，往後的追蹤她可能都是台灣的第一個病人，雖然不知道會發生什麼事，但是我會陪著你們一起向前，也感謝吳爸爸相信我。」
臺大兒醫短片記錄兒科日常 「盼尋回初心」延續希望
臺大醫院兒童醫院推出兒科醫療短片《只有兒科才有的風景》，以「盼尋回初心」為主題，邀請多位兒科醫師分享從醫經驗，同時呈現新生兒、重症治療等臨床日常，記錄下醫師與病童家庭的互動，並於日前透過記者會正式發布完整影片。
臺大醫院何奕倫副院長表示，醫療人力挑戰日益嚴峻，而兒科醫師與護理團隊持續以熱情與堅持，陪伴孩子與家庭走過生命中的艱難時刻，「這份精神正是醫院珍貴的資產，兒科照顧的不只是孩子，而是一段生命、一個家庭的希望。」
醫學生有興趣卻因少子化受阻 臺大兒醫盼社會重新認識兒科價值
少子化意味著兒童人口逐年下降，容易直觀聯想到兒科可能面臨患者減少，也影響年輕醫師的職涯規劃。談到拍攝影片的動機，臺大兒醫李旺祚院長說，自己常遇到醫學生喜歡兒科的氛圍、病童也都很可愛，一問未來有沒有興趣加入，得到的答案多半是「父母不建議」，且父母多數非醫療人員，因看到少子化現象而勸阻。發布影片主要不是為了招募醫師，而是希望能讓社會重新認識兒科的角色和價值。
李旺祚院長也分享照護罕病童嫩嫩的心路歷程，「很多家長要求的並不多，孩子狀況能進步兩三成，對他們而言都是很大的幫助，家長的回饋就是讓我繼續在這裡工作的理由。」兒科醫師重在「精」，他表示，今年也招募到不少優秀的年輕住院醫師，對兒科都抱持很高的熱忱，後續也將對外進行二招補齊人力。
拓展兒科醫療留才 臺大兒醫院長：要讓年輕醫師看到希望
少子化是兒科的危機嗎？李旺祚院長表示，即使是少子化、新生兒人數下降，台灣在兒科醫療投入的資源仍不及日韓，還有許多可發展的空間。他舉例，過去氣喘病童常在病況嚴重才接受治療，現在有機會透過普及衛教和早期發現等防治措施，降低氣喘盛行率和健保支出。
李旺祚院長也呼籲成立國家級的兒童健康研究中心，進行尖端兒科醫療的研發，同時推廣兒童的預防醫學。目前臺大醫院也配合「健康台灣」目標啟動「深耕計畫」，希望建立全國性的兒童醫療網，整合並提高醫療資源的運用效率。針對年輕醫師「直美現象」，也就是醫學生畢業後僅完成一般醫學訓練（PGY） ，或尚未完成就直接進入醫美行業，不經過專科醫師訓練，他認為不應選擇批評，而是要在兒科醫療創造更多「可以走」的道路，讓年輕醫師看到希望，就有更多人能投入兒童醫療領域。
《只有兒科才有的風景》影音連結：https://www.youtube.com/watch?v=fFaTlCS5Y8k
