少子化攬才育才 台大促設國家隊

台大於20日舉行校務會議，校長陳文章於會後接受媒體聯訪時，特別談到台灣的少子化現象，甚至也獲得特斯拉執行長馬斯克的關注。（李侑珊攝）

少子化嚴重衝擊各領域，台灣大學校長陳文章表示，少子化讓大學經營也面臨極大挑戰，呼籲應成立國家級人才培育及養成委員會，並整合國家、學術機構跟產業資源，大學單位代表也應納入其中，進行攬才、留才、人才培養等工作，且不能是短期任務，必須至少做10年以上，並建議可納入「因應國際情勢強化韌性特別預算」推動。

台大20日舉行校務會議，陳文章於會後接受媒體聯訪時，提及台灣的少子化現象，也獲得特斯拉執行長馬斯克關注。

廣告 廣告

「不只是衛福部的事，不是給錢生小孩而已」。陳文章建議，政府應設置國家級的人力資源執行委員會，提出完整策略，如提供誘因、培育方案、企業就業橋接等方案，少子化應該是國內最有共識的議題，呼籲各界一同努力。

陳文章也指出，一旦設置國家級委員會，大學招收境外生與僑生，就能有更完善的作法，甚至國內各大學可締結聯盟，展開聯招，或提供獎學金，並與企業合作，提供學子留台工作機會。

另外，為了提供校內老師具有更優渥的研究與教學環境，台大也在今年設置7種彈性薪資方案，其中獲得加給的人數為442人，其次為特聘加給217人、額外加給110人。7個方案總計金額已超過6.2億元，總計嘉惠1016名台大教師。

陳文章在會議中說明，即便台大目前無法讓所有教師薪資提高1倍，但透過各項獎勵措施，目前約6成教師可加薪，對此學校年約投入經費落在新台幣10億元到11億元之間，而透過高教深耕和自籌經費延攬國際人才，每年在攬才方面，也投入3億元到4億元的經費。