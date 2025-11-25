少子化時代「這類宅」仍熱賣！專家揭「兩大關鍵力量」撐住房價不崩盤

少子化越演越烈、人口連年負成長，照理說房市應該走弱，但現實卻截然相反——房價不跌反升。為什麼人口變少，房價卻愈來愈貴？本集《下班去你家》由主持人雪寶與馨傳不動產智庫執行長何世昌帶你釐清。

科技業爆發推升資金潮：錢太多、只能往房市走

何世昌分析，台灣的科技業表現亮眼，外銷與科技產業帶來大量外匯，市場的錢多到無處可去，在低利與資金泛濫的環境下，資金自然尋找能停泊的資產，而房地產正是最能吸收資金的市場之一。「科技業的成長，抵消了人口減少帶來的房市衝擊。」在這個脈絡下，房價並沒有因少子化而鬆動，反倒因資金湧入而持續墊高。

人口減少反而加速都市化？日本經驗證實：房價不必然崩盤

很多人擔心台灣會步上人口衰退國家的後塵，但何世昌指出，歐美、日本都比台灣更早面臨人口減少，房價卻沒有全面崩跌，以日本為例，雖然90年代爆發房市泡沫，但近20年房價仍緩步上揚，尤其在東京等大城市更是漲勢明顯，他解釋，人口負成長並不會平均影響每個區域，反而會讓人口更向大都市集中，「都市化更強，需求就更集中，房價自然更容易上漲」換言之，人口減少不必然打敗房市，反而可能讓大城市房價變得更緊繃。

明星學區宅變天？買氣從老城區轉往新重劃區

除了大環境因素，「學區宅」的變化也透露出房市的世代轉移，明星學區的地圖正在重畫：家長往新重劃區遷移，何世昌指出，中北中南的學區宅都出現兩大明顯趨勢：首先，「明星學區」正逐漸從傳統的舊市區，移往新興重劃區，過去的明星學校大多位在舊市區，因為長年是高資產家庭聚集區；但隨著重劃區興起，這些新區域擁有更好的生活環境、完整街廓，加上居住品質提升，吸引更多中高社經地位的家庭搬遷。這些家長本身更重視教育，也有更多資源投入，因此讓新重劃區的學區實力快速提升，換句話說，學區宅正從「老城故事」走向「新城時代」，家長的腳步正在改寫城市裡的教育版圖。



更多精彩內容都在《下班去你家》，讓主持人雪寶、馨傳不動產智庫執行長何世昌來告訴你！



