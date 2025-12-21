少子化未來房價一定跌？他質疑現在買房「現買現套」 網曝關鍵：日本早演給你看

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

少子化與高齡化持續加劇，未來人口越來越少，房子是否終將多到沒人接手？近日，有網友發文表示，目前死亡人口已是出生人口的兩倍，房屋供給勢必大於需求，如果趨勢持續下去，現在買房恐怕只是提早套牢，對此好奇詢問網友們的看法，「有人有發現這件恐怖的事情嗎？」

有網友問「現在死的人是出生的兩倍，需要買房嗎？」（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT房版以「現在死的人是出生的兩倍，需要買房嗎？」為題發文，指出少子化已是無法逆轉的結構性問題，死亡人口是出生人口的兩倍，未來人口只會越來越少，質疑房市是否還能支撐。他認為，當需求下滑、供給卻持續增加，房子最終恐怕變成乏人問津的資產。

不過，很快就有網友回文反駁，直指「日本早就演給你看了」。該名網友指出，日本是全球高齡化最嚴重的國家，人口大量外移，許多鄉下地區房子多到「免費送你住都沒人要」，但東京等核心都市的房價依舊居高不下，反問「有沒有想過，為什麼房子用送的都沒人想去住？」

此番說法引起不少人認同，認為少子化並不代表房價全面下跌，真正會出現分化的是「地點與生活機能」，「確實，人多的地方不用怕，衝就對了」、「這有什麼好奇怪的，沒錢就住鄉下啊，沒醫療就聽天由命啊。現在人平均壽命都是以前人快一倍了，夠了」、「老人擠在市區墊高物價,你是年輕人會讓孩子在哪成長？讓他拿著自家四五個長輩的遺產在都市貢獻其他老人？還是提早準備去更有未來的地方讀書定居？」

也有網友提醒，台灣與日本仍有差異，不能完全類比，「不過日本都市很多外國人買，台灣會嗎？」、「日本很大，台灣很小」、「台灣房市跟日本比是不是誤會了什麼，日本一堆外國人買，看看台灣的YTer，但台灣房子外國人會來買嗎？還是多多說的移工？人人買一兩千萬的房子？干五扣領」、「日本房子負資產是因為有一堆稅負修繕成本，台灣哪有」。

