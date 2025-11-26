少子化浪潮重創！北市知名坐月子中心將熄燈 媽媽們不捨：住過回不去

記者施春美／台北報導

慈心產後護理之家將於今年底熄燈。（圖／取自慈心產後護理之家的臉書)

少子化浪潮席捲下，婦產科、坐月子中心、嬰幼兒用品店無一倖免。北市汐止區知名的「慈心產後護理之家」將於今年底歇業，讓不少曾經入住的媽媽不捨。業者坦言，少子化趨勢重創80多床的大規模營運狀態，因此將於12月31日熄燈。

去年龍年，但台灣生育率僅0.89，出生人數13.4萬多人，雙雙創下歷史新低。今年1~10月累積的出生人數僅9萬839人，全年出生人數恐低於去年。衛福部即將成立「兒少及家庭支持署」，照顧兒少身心健康發展，盼能解決少子女化問題。

然而，少子化問題持續加劇。根據內政部的統計，台灣人口數最高的一年為民國52年的42萬多人，但去年已跌落至13萬4856人，人口老年化趨勢非常明顯，讓外界紛表憂心。

近來許多曾入住慈心產後護理之家的媽媽們在網路表示，因慈心景觀佳、員工專業且貼心、餐點由自家廚房現做，入住經驗相當療癒，留下「住過就回不去」的感覺，是許多準媽媽、產婦的首選，過去曾一位難求，如今傳出將熄燈，讓人相當不捨，如今只剩下珍貴回憶。

對此，《三立新聞網》致電該業者。業者坦言，因規模較大，地上14層樓，地下2層樓，房間數近90床，面對日益嚴峻的少子化浪潮，難以繼續營運，因此將於今年底熄燈。

