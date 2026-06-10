少子化班級數減！教團喊話教育部：降人數推精緻教育
少子化衝擊，偏鄉地區學校面臨減班，台灣教育產業工會今天呼籲教育部，推動精緻教育刻不容緩，不應消極等待人口下降，建議透過「大校降人數、小校增編制」的雙軌法制改革，與各縣市政府攜手翻轉僵化體制，引領台灣教育迎來實質轉型與品質提升。
目前國中小班級人數與員額編制係依《國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則》（下稱《員額編制準則》）規定，自104學年度起，國小每班學生29人、置教師1.65人，國中每班學生30人、置教師2.2人，迄今已超過十年未有調整。
台教產指出，班級人數多寡是影響教學成效關鍵。當大校班級人數過多，勢必造成教師輔導與管教負擔過重，難以兼顧個別差異；相對地，實施小班制教學，則能顯著拉近師生距離，有效進行個別化指導。
台教產表示，隨著學生人數減少，校園硬體與教室空間已大有餘裕，這正是順勢調降班級人數、推動小班化教學的黃金時機。呼籲教育部修正《員額編制準則》第二條，落實調降人數與明定上限兩大原則，將國中小班級人數一舉降至25人為限，並分階段往20人小班制邁進，高中職則同步逐年調降至30人。
針對部分都會熱門區域可能面臨收生超額問題，地方政府應及早精算人口，透過總額管制、分發限制與遇缺不補等配套因應，而非以此為藉口拖延全國推動小班化教學與精緻教育的進程。
台教產強調，少子化是翻轉教育結構的絕佳契機，中央與地方政府應立即回歸《教育基本法》第11條第2項法定職責，不應再將法令束之高閣，必須積極依據未來五年人口推估資料、主動挹注資源，期待教育部拿出魄力修正《員額編制準則》，透過「大校降人數、小校增編制」的雙軌法制改革。
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