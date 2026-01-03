少子化與AI浪潮下的校園 陶韻智提5關鍵促校長轉型教育創業家

〔記者廖雪茹／新竹報導〕少子化和AI科技快速發展，使得教育現場面臨挑戰。新竹縣政府教育局針對學校領航員-校長辦理一系列名師講堂，114學年度第一場請來橫跨網路產業、企業治理與高等教育的國立台灣大學創新設計學院(D-School)陶韻智教授，以「創新企業思維看學校經營模式」為題，帶領全縣133位國中小校長進行跨界腦力激盪。

陶韻智表示，未來人才需求變動對教育現場的挑戰 ，校長與行政領導者可從傳統「管理者」轉型為「教育創業家」(Edu-preneur)，主動發現機會並驅動變革，並強調不能再以昨天的地圖(工業時代模式)來引導明天的學生。

廣告 廣告

陶韻智提出5大關鍵方法論，包括「藍海策略」：以消除、減少、提升、創造打破升學率競爭的零和遊戲，創造獨特的校園價值曲線；「系統思考」：看見問題背後的冰山全貌，從單一事件轉向結構性理解，尋找推動學校進步的高槓桿解方；「敏捷與精實」：倡導化整為零、小步快跑，將大型計畫拆解為短週期衝刺，強調快速測試與持續迭代；以及「團隊建立與文化」：打造具備「心理安全感」的土壤，建立「Ownership」主人翁精神，從權威式會議轉向共創式工作坊等。呼籲與會者將研習內容轉化為行動，針對新生始業輔導進行快速發想與原型設計，親手設計並創造學校的未來 。

教育局長蔡淑貞表示，教育是構築未來的磐石，唯有具備創新精神的校園環境，才能奠定「智慧領航地位」的堅實基礎。她說，校長是學校的領航員，核心任務是建立一個能連結社會趨勢且不斷進化的平台。縣府盼望透過跨界經驗的衝擊，能激勵校長們化身為校園轉型的推手，將創新的能量注入每一間教室，讓教育能真正與時代脈動共振。

【看原文連結】

更多自由時報報導

共軍演習害的！阿兵哥被迫取消休假 驚見女友入住「跨年飯店」送綠帽

公館圓環通勤實測出爐！網嘆：每月變相加班3小時

今晚到明晨最冷！強烈冷氣團下週接力報到 10度低溫時間曝

高雄、台南罕見8度低溫！鄭明典：中南部要特別注意

