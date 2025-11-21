少子化衝擊大學招生率低 教部爭取65億預算協助經營

117學年度的大一新生將降到17萬人，恐讓更多大學招生雪上加霜。有鑑於學雜費凍漲多年，水電人事等成本增加，教育部次長朱俊彰在私立大學校長會議表示，教育部爭取到特別預算65億，協助公私立大學的經營。

教育部常次朱俊彰說明，「我們會以學生人數為基礎來做換算來補助，按照學費學生的基準跟我們預計未來2年可能的學雜費的漲幅，我們會試算一個分配的金額，那學校也不用再提申請計畫。」

私立大學校院協進會理事長、大同大學校長何明果感謝政府支持，也希望支持能持續，而運營成本不斷提高，小規模學校更辛苦，應給予特別鼓勵與補助。

私立大學校院協進會理事長何明果表示，「那3年以後呢？所以學校的經營就是百年嘛，因為是補助，那就是看政府怎麽補助，各校自己要去努力，去開拓自己的財源跟自己的特色來經營自己的學校。」

輔大校長藍易振表示，私校要永續經營，關鍵還有走出去，引進國際生。

根據教育部統計，113年境外生12萬3188人，回升到疫情前水準，來源國家第1名是越南3萬9695人，接續是印尼、馬來西亞和日本。

如何爭取更多境外生生源，世新把範圍拉到東歐，靜宜大學校長林思伶覺得，菲律賓值得開發。

靜宜大學校長林思伶認為，「所以我們能不能鎖定菲律賓是來做研究生，然後讓越南、印尼是來做大學部的學生。」

校長們交流海外招生與輔導經驗，希望突破困境找出新路，銘傳大學副校長李藍瑜則分享，全球競爭下，唯有建立國際教育品牌，才能留住優質國際生。