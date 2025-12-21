少子化衝擊婚慶喜餅 糕餅業者靠「分眾、跨界」開拓新藍海

隨著2026馬年春節腳步臨近，伴手禮市場進入戰火最激烈的戰點。糕餅業者觀察近年消費趨勢，傳統大規模的婚禮喜餅與滿月禮需求受少子化與「安靜結婚」潮影響逐年下降，促使精品甜點品牌加速轉型，轉向開發企業贈禮、觀光伴手禮及個人化節慶禮盒等新藍海，並透過數位轉型與跨界聯名，搶攻年輕世代（GenZ）的市場。

CUPETIT卡柏蒂洞察市場送禮需求

經營十多年的法式精品甜點品牌CUPETIT卡柏蒂，精準掌握市場脈動。品牌行銷總監李敏薇表示，雖然根據政府數據顯示，台灣結婚人數逐年遞減，且「辦婚禮」的規模縮減，但個人化與精緻化的送禮需求反而提升。

李敏薇指出，現代Z世代新人偏好「不被打擾」，品牌因此開發獨家電商系統，讓新人下單後可自行登入帳號調整訂單，無需與客服頻繁通話，族群使用率相當高。此外，卡柏蒂也更積極布局節慶禮盒與觀光伴手禮，目標在未來三到五年內進軍日韓等國際市場。

針對馬年，卡柏蒂推出《駿馬花禮》新春禮盒，打破傳統紅金配色，推出洋氣桃、輝煌金等五款時尚色系。今年更展現「強強聯手」策略，首度與五星級「大武山牧場」及頂級點心「無二」跨界聯名，將法式布列塔尼酥餅與台式頂級蛋捲、堅果酥結合。即日起至1月6日止，提供企業預購最高85折優惠，並結合FSC認證紙材實踐ESG永續精神。

卡柏蒂推出《駿馬花禮》新春禮盒。圖／卡柏蒂提供

微熱山丘以諧音梗備戰春節禮盒戰場

台灣在地品牌微熱山丘則持續深耕品牌經典意象，2026年以「春來好勢（Horse）」為主題，結合馬年英文諧音與台語「順遂（hó-s勢）」的雙重寓意，傳遞在多變時代中穩健前行的祝禱。

針對澎湃贈禮需求，今年微熱山丘將招牌鳳梨酥、蘋果酥與山丘芭娜娜換上「春、旺、福」喜氣包裝。還有限定回歸的「山丘芭娜娜」，推出新春限定的「奔馬」切割造型，另外推出「新年頂級禮盒」，特別搭配台灣在地烏龍茶包，營造下午茶的閒適氛圍。即日起至2026年1月8日開放早鳥預購，指定款式享9折優惠。

今年微熱山丘推出新春限定的「奔馬」切割造型禮盒。圖／微熱山丘提供

Z世代下的糕餅市場新趨勢

如今Z世代逐漸進入婚慶市場與職場，業者分眾客製化針對Z世代與企業端需求，提供從包裝色系到數位下單的「低負擔」體驗。同時業者也紛紛強調情緒價值，希望禮盒不再只是食物，更多的是「走花路」、「好勢（順遂）」等具有設計感與口語趣味的祝福，強化送禮的社交意義。