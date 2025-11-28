少子化衝擊月子中心、婦幼醫院 兒科醫師也現人力荒

不少產後婦女會選擇入住月子中心，透過專業照護，協助新手媽媽度過產後恢復期，不過近年來準媽媽越來越少，位於新北汐止的知名月子中心「慈心產後護理之家」日前宣布，今年底將結束營業，消息傳出讓當地婦女相當錯愕。

新北市汐止區居民陳小姐認為，「如果說之後要坐月子的話，會跑到外縣市，還是會比較不方便。」

新北市汐止區居民吳小姐覺得，「去外縣市交通不方便啦，價格又比較貴，就大家也許就不想生吧，因為現在就沒有什麼人要生啊。」

無獨有偶，由禾馨醫療與怡仁綜合醫院合作的「禾馨怡仁婦幼中心」，進駐桃園楊梅8年，是在地媽媽重要的婦幼醫療選擇，日前也宣布年底要歇業，引發網友熱議；在野黨立委表示，在少子女化浪潮下不僅產業受到衝擊，醫界兒科醫師也出現人力荒，呼籲政府要重視。

國民黨立委李彥秀指出，「北榮有4科兒科總醫師都留不下來，那他們自己開業，那無獨有偶，我們現在包括在台大，我們的住院醫師在去年也沒有招滿。」

民眾黨立委陳昭姿表示，「成大醫院的小兒急診連續15年沒有年輕醫師加入，0人15年，少子化本來就夠嚴重了，那現在小朋友生病了沒有醫師能醫治啊。」

衛福部長石崇良說道，「從兒科住院醫師的養成，我們就有津貼給他，每個月就是有1萬塊給他，那麼小兒外科的更高，一個月可以到3萬。」

根據內政部最新統計，今年10月新生兒僅有9458人，死亡人數近1萬6000人，已連續58個月「生不如死」，今年1月到10月新生兒人數，累計還不到10萬人，少子女化問題相當嚴重，而衛福部則強調，已擬定「兒科住院醫師留任獎勵計畫」，若完成訓練每年最高可領取12萬元獎勵金，希望兒科醫師可以久任，維持醫院照護兒童的量能。