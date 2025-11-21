少子化衝擊私校！2028大一生降至17萬人 輔大：靠國際化突圍

2025私立大學校院校長會議針對針對國際招生與管理進行討論。（輔仁大學提供／吳嘉億新北傳真）

在少子化浪潮影響下，教育部預估117學年度大一新生入學數降至17萬人。對此，天主教輔仁大學今（21）日舉辦私立大學校院校長會議，由全台31所私立大專校院針對國際招生與管理進行討論，東道主天主教輔仁大學校長藍易振喊話，私校永續經營的核心議題為國際化，「不僅要走出去、還要引進來」，才有可能成功突圍。

藍易振表示，面對全球高等教育挑戰及國內少子化的情況，國際化已經是私立大學邁向永續經營的關鍵議題，不僅要走出去、還要引進來，如何招募優秀的國際學生來台外，加上怎樣提供好的學習環境及生活輔導環境，確保他們在台灣學習安心順利。

教育部常務次長朱俊彰表示，在國際招生方面，包含招生方式及名額，教育部要求符合學生聽得懂、學校具備管理輔導措施，會讓大學有些鬆綁空間；強調教育部已爭取到特別預算65億元，將用於未來3年補助公私立大學，另針對私立學校法第62條捐款抵稅部份也已有進展，會和立法院爭取朝向比照國立大學100％抵稅優惠的方向努力。

