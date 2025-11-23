少子化衝擊私立高中職 新北教局：專案輔導轉型鼓勵多元發展

私立高中職改為招收僑生專班，增加生源。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕受到少子化影響，許多私立高中職面臨生源銳減、招不到學生的窘境，被迫停止招生或退場。對於私立高中職的招生壓力與經營挑戰，新北市教育局建立專案輔導機制，例如開明工商111學年度起停辦，將改為長照機構，將校舍活化再利用；去年停辦的三重區清傳高商，研擬改為教育基金會，朝終身學習與社區教育方向發展。

在新北市升格之初，原本公私立高中職因招生名額不足，許多設籍新北市的學生必須跨區台北市就讀，後來新北市新設高中職學校，並改制完全中學，逐年提高招生率，吸引學生回流在地就學，如今新北市因為公立學校招生名額增加，私立高中職影響首當其衝。

全國私立高中職教育事業協會理事長王傳亮指出，以往公立與私立高中職的學費差距是家長主要考量，雖然政府提供私立高中職學生學費補助，但是公部門給公立學校的軟硬體設施補助仍遠超過私校，使私校生存備感吃力，感覺政府有意讓私立高中職順其自然逐步退場。

新北市教育局長張明文表示，2020年率先訂定「新北市私立高級中等學校永續發展指引」，對於私立高中職招生壓力與經營挑戰，教育局建立專案輔導機制，例如開明工商因受到少子化影響與高租金壓力，自111學年度起停辦後，今年2月核准改辦為「開明長照財團法人」；另去年停辦的三重區清傳高商，研擬改辦為「清傳教育基金會」，未來將朝向推動終身學習與社區教育方向發展，延續教育服務功能。

張明文說，他正向看待私立高中職的存在價值，提供學生擁有豐富、多元的學習選擇，而私校比起公立學校，更能夠針對社會環境變化與需求，調整科系性質靈活發展，建議學校加強產學合作，提供企業實習、專業證照與學徒制，讓學生「畢業即就業」，提高家長與學生對技職教育的認同。

他提到，積極拓展國際市場也是選項，例如新北市配合政府新南向政策，私立莊敬高職、樹人家商辦理「僑生建教合作專班」，讓僑生學習專業技能，同時取得正式文憑，並藉由產學合作，擴大招生管道。

少子化對新北市私立高中職招生影響很大。(記者翁聿煌攝)

