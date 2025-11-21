少子化衝擊高教 境外生招生成私校新焦點

淡江大學國際事務副校長陳小雀指出，兩岸關係緊張，使大陸與澳門學生大幅減少。（李侑珊攝）

少子化嚴重衝擊高教，境外生成為各大學積極爭取的重要生源。「2025私立大學校院校長會議」於今（21）日舉行，討論議題聚焦海外招生與境外生輔導等議題。多所大學指出，口碑效應正是招生關鍵，而如何協助學生適應在台生活，也考驗校方配套能力。

銘傳大學國際暨產推副校長李藍瑜表示，校內外籍學位生主要來自越南、馬來西亞、印尼、泰國與日本，其中越南近年成為重點國家；反觀過往人數最多的馬來西亞，則因多項因素逐漸減少。

廣告 廣告

李藍瑜說，銘傳大學透過政府獎學金、姐妹校推薦、海外教育展、社群經營、實體廣告及線上說明會推動招生，但真正最有效的方式仍是口碑，她認為，學校必須把學生照顧好，口碑才能自然擴散，且學生的認同與推薦，遠比招生人員所言有效。

為協助境外生適應在台生活，銘傳大學設立國際學生輔導組，提供生活、簽證、健保等諮詢，也推出「銘傳學伴幫 Buddy Bon」制度，由本地學生擔任境外生的生活幫手，另有留台專案辦公室協助就業。

李藍瑜指出，輔導人員的工作艱鉅，他們是境外生與學校、政府間的溝通橋樑，要處理文化差異、世代差異、語言問題，還要吸收學生的負面情緒，工作難度高。相關人員必須具備同理心、跨文化敏感度、良好溝通能力，也要熟悉法規與校內資源，並具備問題處理的應變能力。

淡江大學國際事務副校長陳小雀則指出，兩岸關係緊張，使大陸與澳門學生大幅減少，香港與馬來西亞學生也呈下降趨勢，南向國家因此成為招生重心，而非洲地區則被視為未來潛力市場。

她觀察，不同國家的學生有不同偏好，例如日本學生多選讀外交、國企、日文、觀光；越南學生偏好國企、資工、企管；印度學生則集中選擇工程領域。她建議大學可依各地區需求，推動精準招生。

更多中時新聞網報導

UBL》林立憶國體奪冠 經典賽看身體狀況

丁噹勾阿弟唱情歌正宮不爽開嗆

SJ大巨蛋終場 E.L.F.獻無人機秀