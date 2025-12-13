少子化衝擊！主科報考僅2.7萬人創新低 高中英聽二試今登場

【記者莊偉祺／台北報導】少子化衝擊學生數量，就連主科之一的英文考試，報名人數又再創新低！大考中心統計，今115學年高中英聽第二次考試僅2.7萬人，比去年3萬28人再減少2224人，創歷年新低！

今（13日）舉辦115學年高中英聽第二次考試，考試時間為上午11時至12時，大考中心統計共有2萬7804人報名，包含集體報名2萬5699人、個別報名2105人，編配於30個考區、43個分區及844個試場。但今年報名人數比去年3萬28人再減少2224人，總人數創歷年新低！

大考中心也提醒，因英聽測驗不開放考生查看試場，請考生出門前務必上網查詢個人的詳細應考資訊，包含應試號碼、確切考試地點及試場平面圖等資訊，以利能快速進入考（分）區學校及所屬試場應試。

