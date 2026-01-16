少子化衝擊！南投3校將停辦 縣府補助學生交通、書籍費

鹿谷鄉受少子化衝擊，成為全南投縣最老鄉鎮，前年和雅國小走入歷史，瑞峰國中115年度將廢校。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投偏鄉受少子化衝擊顯著，縣內20人以下國中小學有11所，縣府教育處為維護學生受教品質，經綜合評估，115學年度起將停辦鹿谷鄉瑞峰國中及竹山鎮瑞竹國中、大鞍國小，將補助學生每月8000元交通費、每學期1500元書籍簿本費、每學年2000元交通保險費等，預計寒假舉行公聽會。

南投縣面臨出生率下降、人口外移等影響，人口結構迅速老化，65歲以上人口比例22.66％，其中鹿谷鄉27.27％，成為全縣最老鄉鎮，106年和雅國小併入鹿谷國小，前年走入歷史，瑞峰國中114年度僅剩6名學生，南投縣教育處評估後，瑞峰國中及竹山鎮瑞竹國中、大鞍國小規畫115年度廢校。

縣府教育處表示，瑞峰國中僅6名學生、瑞竹國中學生剩9人、大鞍國小學生16人，家長憂心孩子缺乏同儕互動與學習刺激，影響長期發展，選擇將子女送往規模較大的學校就讀，讓招生數雪上加霜，為維護學生受教品質，為了讓孩子學習人際社交、團隊協作等正向發展，經綜合評估這3所學校有停辦必要性。

黃姓居民說，瑞峰國中距集集市區車程僅10分鐘，由於學校剩下6學生、15名教職員，老師都比學生多，很多家長為了孩子的學習發展，都將孩子轉往南投市中興國中，每天一早開車送孩子至集集市區搭校車，傍晚再接回家。

大鞍國小近年發展特色課程，礙於交通不便，對外招生狀況不及鯉魚國小。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

竹山鎮大鞍國小近年發展特色課程，吸引外地學生來就讀，但學校位處著名的竹山八卦茶園，若遇風災容易交通中斷，加上車程距竹山市區要1個多小時，對外招生狀況不及鯉魚國小，因此新生數屈指可數。

縣府教育處強調，為了確保學生受教權、教職員工工作權，規畫提供3校學生每月8000元交通費，1年約補助9個月，每學年2000元交通保險費、每學期1500元書籍簿本費等；而停辦學校教職員予以優先且妥善的介聘及移撥；並秉持「公有財產最大利用」原則，積極活化停辦校舍。預計寒假舉行公聽會，廣納各方意見，審慎推動學校停辦業務。

