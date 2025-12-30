少子化衝擊 台大系統3校 赴印度搶理工資優生

少子化嚴重衝擊我國高教，不只學士班招生面臨極大的壓力，甚至教育部最新公布的114學年度大專新生註冊率當中，全國公私立碩博士班共54個註冊率掛零，為此各校無不積極開拓海外生源，而印度在疫情之後成為全球最大留學生輸出國，我國大學也前往招生與攬才，像是台灣大學、台灣師範大學與台灣科技大學等台大系統3校，已在12月赴印招生推廣與學術交流，盼吸引更多理工科資優生來台。

台大系統3校在國家發展委員會國際人才服務及延攬辦公室的規畫下，攜手國內科技企業，參與於印度班加羅爾與海德拉巴舉行的「2025印度攬才團」。相較於以往以教育展、校級合作與來台體驗為主的亞洲招生作法，印度攬才行動採取結合政府資源、產業鏈結與研究人才對接的方式，聚焦於吸引具科技與理工背景的優秀印度學生來台就學，也希望未來能留台就業。

台師大表示，在本次行程當中，3校實地走訪印度重要理工學府與新創聚落，包括印度科學理工學院、印度理工學院海德拉巴分校等校。

參與本次行程的台師大化學系副教授劉沂欣表示，印度理工科學生普遍具備紮實的研究基礎與高度國際移動力，台灣的大學若能在招生推廣階段，清楚說明來台後可能面臨的語言挑戰、研究室文化差異及跨文化溝通模式，有助於提升學生的學習調適與研究表現。

升學輔導平台「大學問」執行長魏佳卉分析，印度人口眾多，已成為留學生輸出重點國家，對於近來歐美留學政策緊縮，印度優秀學子依舊有著出國留學需求，也希望能在海外取得好工作，而台灣學費便宜，科技業發達，現在又與高教同步釋出攬才計畫，想必對印度生有著極高的吸引力。