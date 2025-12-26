少子化衝擊！大學南下搶攻生源 教授：看重南部學生特質

台南二中今天舉辦大學博覽會，吸引約2000人，學生詢問熱絡，北部大學也不約而同提到南部學生學習態度是他們最看重的特質。（台南二中提供／曹婷婷台南傳真）

少子化浪潮衝擊下，大學大學紛紛主動走入高中職校園，透過拜訪、聯繫或參與大學博覽會等方式，與學生互動，期望吸引優秀學子就讀。台南二中26日舉辦「大學博覽會」，吸引50餘所大學參展，多家北部大學不約而同提到，南部學子學習表現穩健紮實，希望透過博覽會提升同學增進選擇北部大學就讀。

台南二中今天舉辦「大學博覽會」，邀集多所國內知名大學及升學相關單位進校設攤，提供學生與家長面對面諮詢交流的機會，活動現場氣氛熱絡，反應踴躍，統計共計約2000人次參觀。

廣告 廣告

主辦單位台南二中輔導室主任黃思騰表示，受少子化影響，國內大學面臨招生環境重大轉變，紛紛主動走入高中職校園，對於高中生而言，透過博覽會也能夠在升學抉擇前充分蒐集資訊、了解各校特色，並評估個人興趣所在，進而勇於挑戰更高層次的學習殿堂。

本屆大學博覽會集結國內知名頂尖大學及地區特色大學共50餘校參展，包括相當重視國際學習的政治大學，與全球超過 300 所大學簽訂學生交換合約，提供學生出國交換機會；陽明交通大學強調人工智慧與醫學結合，提供理工學群與醫藥學群學生更多選擇；主打古蹟修復及木雕精工陶瓷的台南藝術大學以及強調「英語授課、全住宿制」的淡江大學等。

其中，國立海洋大學主任許邦弘主任、國立台灣科技大學主任鄭詠馨不約而同提到，南部地區學子的學習表現穩健紮實、比較樸實一步一腳印，是大學端欣賞、看重的特質，希望透過博覽會提升同學們對大學的了解，也增進選擇北部大學就讀意願。

值得一提的是，這次大學博覽會也特別邀請日本大學聯合學力測試事務局參展，提供學生關於海外升學與留學規畫第一手資訊。

更多中時新聞網報導

TPBL》三上悠亞當夢想家 周末應援

徐佳瑩迎41歲 新專輯明年可望誕生

楊丞琳手術後會粉絲 哽咽傾吐「我沒那麼好」