少子化衝擊！大學法急修刻不容緩 教育部：開放態度廣納建議

立法院教育及文化委員會今日召開《大學法》修法公聽會，有近20名教育團體、學校及學生代表參與。（陳祐誠攝）

《大學法》自民國94年全文修正以來即少有變動，被教團及立委指不符時宜，加上近年少子化、私校退場、校長遴選爭議、學生自治弱化、校務會議功能不足等挑戰，立法院教育及文化委員會今日召開《大學法》修法公聽會，民眾黨團也提出修法版本。教育部回應，將以開放態度廣納建議，協助大學因應社會快速變遷，促進高教競爭力。

1980年代大學改革運動以來，大學自治被寄予自由化與民主化的期待，然而在行政權限集中與治理黑箱化等因素影響下，師生在校務決策中的參與空間持續受到壓縮。民間團體與教師社群認為，現行《大學法》架構已難以因應高教環境快速變遷，陸續提出多項改革呼籲，包括檢視校長遴選制度、提升校務會議的民主性與代表性、強化學生自治與校務監督，以及確保學生在重大決策中的實質參與等。

教育及文化委員會昨召開重塑大學自治與校園民主－《大學法》修法與高教治理改革之檢討及策進」公聽會，聚焦3點討論，包括「學生自治缺乏法源保障、受行政干預」、「校長遴選與校務會議不公問題反覆發生」、「私校退場恐生財務黑箱與治理失衡」。

全國教育產業總工會副理事長林碩杰表示，工會提出7大建議，校務會議應更公開透明、以教師專業發展取代大專教師評鑑、保障公私立大專教師勞動條件、強化私校公共監督、系統性處理招生亂象、保障私校退場後的師生權益、提高大學場域的性平意識與機制。

林碩杰強調，高等教育場域的治理與改革刻不容緩，教育部應擔起責任，推動相關法規修訂與落實，避免高等教育環境進一步惡化，確保師生的工作與學習權益。

全國教師工會總聯合會副秘書長楊逸飛呼籲，校務會議應該公開透明，校務會議裡的教師代表應該扣除兼任行政教師的身分，由專任教師占多數，再來是學生代表要提高。再談到私校合併，現行法令授權董事會同意即可，但過程缺乏公共監督，合併影響全校師生，應經校務會議同意通過才能整併。

楊逸飛也提到，修法一定要正視大學場域的性平機制，近年大學性平案屢見不鮮，但當事人可能退休、請辭，事情過兩天就沒了，反觀同樣的事若發生在大專以下，這些老師立刻「社死」、被辭退，大學也該以最高道德標準被檢視。

民眾黨團提出《大學法》修法版本，大學合併計畫，直轄市立、縣（市）立、私立大學須經校務會議同意；公立大學校務會議、校長遴選委員會組成應包含教師代表、大學部及研究所學生代表至少各1名；校務會議學生代表不得少於四分之一等。

教育部常務次長朱俊彰說明，對於強化師生對校務運作的參與，教育部樂見其成。不過，大學端也要考慮部分小規模學校因師生人數有限、各校不同學制班組成情形、學生參與度及校園風氣不同等，另學生代表所具代表性也須考量，硬性提高校務會議或校長遴選委員會比例，可能面臨實務困難，將持續與各界交流，尋求共識。

