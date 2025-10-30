少子化衝擊！日本《超級戰隊系列》50年傳奇正式落幕
日本長壽特攝英雄節目《超級戰隊系列》（スーパー戦隊シリーズ，Super Sentai Series）確定將於目前播出的《爆上戰隊奔奔者》之後正式結束。據相關人士在10月30日透露，這個自1975年首播《秘密戰隊五連者》以來、跨越半世紀且深受多代觀眾喜愛的經典系列，將在50年歷史後畫下句點。
據《體育報知》報導，《超級戰隊系列》結束的主因與日本持續的少子化現象密切相關。隨著兒童人口減少，節目相關的收益，包括活動舉辦、周邊商品與劇場版電影票房，都呈現逐年下滑的趨勢。此外，該節目原本播出時段的收視率並非特別突出，加上製作成本龐大，整體收益難以平衡，也促使電視台決定在50週年之際結束這齣特攝節目。
一般而言，每年此時《超級戰隊》新1季的名稱都會被申請商標，但今年並未有任何動靜，因而引起粉絲社群的熱烈討論，紛紛猜測「下一代戰隊」是否會中止製作，如今消息也正式獲得確認。
《超級戰隊系列》以明快的主題與色彩鮮明的團隊角色著稱，每1代作品都圍繞不同的主題，如「動物」、「恐龍」、「忍者」、「警察」等，構成5位英雄為核心的戰隊。作品中融合了壯觀的巨大機器人戰鬥場面與充滿人情味的劇情段落，不僅吸引兒童觀眾，也擄獲許多成年粉絲的心。系列中的變身道具、武器及機器人模型更是歷年暢銷玩具，形成龐大的商業生態。
進入21世紀後，《超級戰隊系列》與《假面騎士系列》（仮面ライダーシリーズ，Kamen Rider Series）並列為日本年輕演員的重要登龍門。不少現今一線明星皆從此出道，包括松坂桃李（曾主演2009年《侍戰隊真劍者》）、山田裕貴（2011年《海賊戰隊豪快者》）、以及橫濱流星（2014年《烈車戰隊特急者》）等人。
自1979年起，《超級戰隊系列》幾乎保持每年推出1部新作的節奏，截至目前共製作49部。該系列更曾被美國改編為《金剛戰士》（Power Rangers），在全球掀起風潮，成為跨國文化象徵之一。
目前播出的《爆上戰隊奔奔者》預計將於2025年完結，正式為《超級戰隊系列》劃下句點。對於節目結束後的時段安排，朝日電視台（TV Asahi）僅回應「關於節目編排，暫不對外說明。」
