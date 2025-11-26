少子化衝擊！知名產後護理之家年底熄燈 媽媽圈不捨

位於北市汐止區、擁有多年口碑的「慈心產後護理之家」近日證實，將於今年12月31日正式歇業。（圖／翻攝自臉書「慈心產後護理之家」）





台灣面臨嚴峻的少子化危機，少子化浪潮席捲全台，連向來被視為「熱門行業」的產後護理中心也難以倖免。位於北市汐止區、擁有多年口碑的「慈心產後護理之家」近日證實，將於今年12月31日正式歇業，在媽媽社群中掀起廣大討論。

內政部統計顯示，1961年台灣新生兒高達42萬人；1981年仍有41萬多人；2001年降至26萬人；到2021年更跌破16萬人，只剩15萬3820人，顯示少子化問題已延續逾20年，且仍持續惡化。儘管政府多年推出生育補助與育兒政策，生育率仍「每況愈下」。2023年龍年原被寄望能刺激生育，但當年生育率僅0.89、出生人數約13.4萬人，雙雙創下歷史新低。2024年1至10月出生數僅約9萬人，全年恐再創新低。

學者指出，少子化成因包括晚婚不婚、育齡婦女生育年齡延後、育兒成本高昂、經濟負擔沉重、女性教育程度提高與生涯規劃延後等因素。內政部人口統計也顯示，女性人數略多於男性，影響結婚市場，加上未婚生子的保守觀念，使出生數更不樂觀。

而少子化衝擊已延伸至母嬰產業。北市汐止區知名產後護理之家「慈心產後護理之家」近日宣布，將於12月31日正式結束營運。慈心產後護理之家過去因環境優雅、房間寬敞明亮、館內景觀佳，加上護理人員經驗豐富與照護品質受到肯定，曾是許多準媽媽孕期早早預約的「夢幻月子中心」。館內餐點由自家廚房現做、每日更換菜色，也被住過的產婦形容「像住飯店、又有專業護理」，留下不少「住過就回不去」的高評價。

不少曾入住的媽媽在網路上回憶，慈心過往「一房難求」，旺季甚至需提前半年至一年預訂。然而近年受少子化衝擊，出生人口大幅下降，投入月子中心的準媽媽數量銳減，產業競爭加劇，慈心這類規模較大的業者營運更顯吃力。

據了解，慈心大樓地上14層、地下2層，共近90間房間，屬於大型產後護理機構，需要龐大的固定成本與人員配置。根據《三立新聞網》的報導，業者接受媒體訪問時坦言，「少子化的速度比想像中更快」，新生兒減少使平均入住率難以維持，再加上高成本壓力，最終不得不做出歇業的決定。

消息曝光後，引來許多媽媽在社群社團與評價平台留言表達遺憾，認為這不僅是個別業者的問題，更是少子化危機造成產業鏈逐步萎縮的縮影。有人直言：「連這種大型又高品質的月子中心都撐不住，少子化真的比想像中嚴重。」

