少子化衝擊！高雄新生兒不到1.5萬人 擬提高婚育宅比例

高市議員劉德林26日赴議會參加總質詢時指出，高雄的新生兒數量直直落，截至10月，今年僅剩1萬465名新生兒誕生，要求高市府提出具體的長期策略，解決少子化危機。（翻攝自高市議會YOUTUBE直播頻道／洪浩軒高雄傳真）

高市議員劉德林26日赴議會參加總質詢時指出，高雄的新生兒數量直直落，截至10月，今年僅剩1萬465名新生兒誕生，要求高市府提出具體的長期策略，解決少子化危機，對此，高雄市長陳其邁答詢表示，將研擬把婚育宅比例從中央規定的20％提高到35％至40％，並持續強化租金補貼政策，讓年輕夫妻敢生、敢養。

劉德林質詢指出，高雄出生人數連年下降，民國111年新生兒數量有1萬6133人；112年1萬5805人；113年1萬5491人；今年1至10月僅剩1萬465人。今年高雄市的生育與托育預算共編列逾4.2億元，但截至10月卻僅執行3.81億元，出現「市府有錢要送出去，沒有年輕人願意生、願意領」的狀況。

劉德林直指，高市府對於托育、生養支援與住宅政策並未觸及年輕人的真正需求，所以高雄青年對於市府的生育配套毫無信心，也因此不敢結婚、生子。高市府相關局處只會按表操課、看報表、跑流程，卻沒有因應人口危機提出前瞻政策，要求市府針對三大部分立即補強，包括提高婚育宅保留比例、降低租金負擔、延長租期等，讓年輕人敢婚、敢生。

「要讓年輕人敢生、敢養，解決居住問題最為重要。」陳其邁回應，他會責成副市長林欽榮與都發局研議，將婚育宅比例從中央規定的20％拉高至35至40％，目前高雄市自建的社宅共有3110戶，以亞灣一二期、大寮社宅舉例，因鄰近工業區或有新的產業聚落，會研議調高婚育宅比例。

另外，陳其邁指出，高雄在租金補貼部分，已經有實施加碼措施，只要租屋族家中有小孩，租金補貼就會再提高，以減輕年輕家庭負擔，未來會持續加強相關政策。

