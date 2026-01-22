少子化警報！侯友宜：新北市公托數全國最多

▲新北市長侯友宜提到，新北市的公托數量達到130家，居全國之冠。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 新北市公托今（22）日舉行聯合開幕儀式，新北市長侯友宜出席，強調新北市已經達到全國公托數量第一，以及家戶外托育率第一。另外，針對台灣少子化問題，他指出，新北市全力推動「0到6歲國家養」，政府要再通盤思考，哪些政策能讓年輕人願意生育下一代？除創造良好托育環境，也要讓孩子在成長過程中，有穩定的安全網，平安、健康地長大。

侯友宜今出席泰山中山及板橋柏翠公托中心聯合開幕儀式，強調新北市目前已有130家公托，達到全國數量第一，也總共已經收托了6555名孩童。

侯友宜提到，若再加上私托以及居家托育，新北市的家戶外托育率已經達到45％，超過OECD的36％，也達到全國第一。除了今天再有2家公托中心成立以外，今年下半年還有2家會成立。

侯友宜說，今年一定會達到132家公托，這是新北市府的目標，一定會全力推動，希望新北市的托育能夠滿足家長的需求，也能夠讓孩子更平安、健康。

至於現在少子化嚴重，侯友宜認為，少子化確實是一個國安議題，新北市也不斷推出政策，包括懷孕期間的好孕專車，以及生育獎勵金，甚至托育環境、幼兒園都不斷地擴班。

侯友宜指出，甚至新北市也全力推動0到6歲國家養的方式，就是希望能夠鼓勵大家孕育下一代，並營造更好環境。所以面對這些政策，其實政府要再去通盤思考，還有哪些政策能夠讓年輕人敢生、願意生？讓孩子在這塊土地上平安長大，這就是我們的目標。

侯友宜也表示，新北市一定會不斷讓托育環境更好，以及創造更優質的幼兒園擴班環境，還要在整個孩子的成長過程當中，讓家長、老師跟政府緊密合作，創造一個更穩定的安全網，孩子可以平安、健康長大。那在經濟上，政府如何推動社會住宅，以及減輕年輕人養育下一代的經濟壓力？也是政府往前走最重要的一個方向。

